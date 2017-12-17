به گزارش خبرنگار مهر، برنامه نمادین جذب ۱۷۰ هزار همیار طبیعت دانش آموزی و توزیع بذر گونه های درختان جنگلی میان آنها با هدف کاشت در ظروف یکبار مصرف به جهت ترویج فرهنگ منابع طبیعی بین آینده سازان جامعه انجام شد.

در این مراسم مهندس شیخ ویسی مدیر کل منابع طبیعی، محمدی معاونت سلامت آموزش وپرورش، حجت الاسلام احساندوست نماینده ولی فقیه در منابع طبیعی مطالبی را در زمینه اهمیت منابع ارزشمند طبیعی ایراد و کارشناسان جنگل هم به آموزش عملی چگونگی کاشت بذرها پرداختند.

صفری روابط عمومی این اداره کل نیز در خاتمه گفت: این اقدام که برای اولین بار با این گستردگی در سطح کشور انجام می شود استمرار خواهد داشت و می طلبد تا دیگر شهرستانهای تابعه استان نیز برنامه های خود را به همین نحو با هماهنگی ادارات آموزش وپرورش عملیاتی نمایند.