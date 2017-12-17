  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۲۰:۵۰

کارشناس روابط عمومی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری:

۹ مستند تلویزیونی در چهارمحال وبختیاری تولید شد

۹ مستند تلویزیونی در چهارمحال وبختیاری تولید شد

شهرکرد- کارشناس روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از تهیه و تولید ۹ مستند تلویزیونی از فعالیت های روحانی های مستقر این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری، حسین ضامنی گفت: از ابتدای تابستان ۹۶ تا کنون هشت مستند در رابطه با فعالیت های فرهنگی، مذهبی روحانیون و یک مستند مرتبط با شهید مدافع حرم، شهید حاج منصور عباسی در استان چهار محال و بختیاری تهیه و تولید شد.

ضامنی افزود: این مستند ها با حضور گروه های مستند ساز ساخته شدند و از شبکه یک سیما پخش می شوند که تا کنون چهار مستند آن به روی آنتن رفته است.

کارشناس روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان ادامه داد:چهار مستند از مجموع هشت مستند از فعالیت های روحانیون، از جمله فعالیت های حجت‌الاسلام فرامرزی در بخش منج لردگان، حجت‌الاسلام حبیبی در شهر گوجان  شهرستان فارسان، حجت‌الاسلام احمدی در شهر طاقانک شهرستان شهرکرد و حجت‌الاسلام کریم زاده در شهر نقنه از توابع شهرستان بروجن در چند روز گذشته پخش شده است.

وی بیان کرد: مستندِ حجت‌الاسلام بابایی در روستای شوراب صغیر شهرستان سامان، حجت‌الاسلام رنجبر در روستای امام قیس شهرستان بروجن، حجت‌الاسلام قاضی زاده در روستای دزک شهرستان کیار، حجت‌الاسلام طهماسبی در شهرستان لردگان و مستند شهید حاج منصور عباسی هم تولید و برای تدوین و انجام دیگر مراحل به منظور پخش به تهران ارسال شده است.

کد مطلب 4175079

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها