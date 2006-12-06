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۱۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۸:۲۹

/ گزارش خبرنگار اعزامی مهر از پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی - قطر/

مجمع عمومی بازیهای کشورهای غرب آسیا برگزار شد/ اساسنامه جدید به تصویب رسید

مجمع عمومی بازیهای کشورهای غرب آسیا عصر امروز در محل هتل شرایتون شهر دوحه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، دراین نشست که به ریاست شیخ طلال رئیس فدراسیون بازیهای غرب آسیا و 13 عضو این بازیها برگزارشد اساسنامه جدید بازیهای غرب آسیا که علی کفاشیان دبیرکل فدراسیون های غرب آسیا مامور تغییر آن شده بود به تصویب رسید.

در این مجمع علاوه بر تصویب اساسنامه جدید، مصوب شد هر کشوری که میزبانی این رقابتها را بر عهده بگیرد می تواند ده رشته را به طور دلخواه انتخاب کند که در بین آنها حضور دو رشته دوومیدانی و شنا الزامی خواهد بود.

همچنین دراین نشست در خصوص میزبانی چهارمین دوره بازیهای آسیایی غرب آسیا بحث و تبادل نظر شد که در پایان تصمیم گیری دراین زمینه به اجلاس آتی که اواخر اسفند ماه یا اوایل فروردین ماه در تهران برگزارمی شود موکول شد.

بازیهای کشورهای اسلامی هر4 سال یک بار برگزارمی شود و تاکنون کشورهای کویت، ایران و قطرسه دوره گذشته این بازیها را برگزار کردند.

کد مطلب 417508

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