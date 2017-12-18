به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حاجی محمد مهدیان نسب گفت: فرماندهی انتظامی لرستان دراجرای سلسله طرح های خلاقانه در این استان، طرح کنترل کاروان های عروسی و ملزم کردن آنان به رعایت حقوق شهروندی را در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه در برخی موارد در عروسی ها مشاهده می شود عده ای با تیراندازی موجب مرگ و مجروح شدن مردم می شوند، تصریح کرد: همه زوج هایی که قصد ازدواج دارند در هنگام عقد در دفتر ثبت ازدواج برابر هماهنگی به عمل آمده با سردفترداران باید ملزم شوند که در مراسم آنها هیچ کس حق تیراندازی را نداشته و چنانچه چنین مواردی مشاهده شود، برخورد قانونی و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند.

سردارمهدیان نسب با بیان این مطلب که برخی از کاروان های عروسی درسطح شهر اقدام به راه بندان و یا حرکات نامتعارف می کنند و این موضوع باعث آزردگی خاطر مردم از این نوع برخوردها شده است، اظهار داشت: با به کارگیری همه پلیس های تخصصی و نیروهای ستادی به دنبال این هستیم که نظم و انضباط را بر این کاروان ها جاری کنیم.

فرمانده انتظامی لرستان به فرهنگ تیراندازی در مراسمات عروسی اشاره کرد و گفت: پلیس اجازه نمی دهد، عده ای آسایش و آرامش جامعه را به بهانه های مختلف به مخاطره بیاندازند و فرهنگ های غنی استان را که سرآمد هستند، لگدمال کنند.

وی درادامه با تاکید بر این مطلب که تیراندازی در مراسمات عروسی باسلاح مجوزدار نیز جرم محسوب شده و درصورت مشاهده، ضمن باطل کردن مجوز، سلاح نیز ضبط خواهد شد، افزود: همه اقدامات پلیس در راستای ایجاد امنیت برای جامعه بوده و پلیس به دنبال تامین آسایش و آرامش شهروندان است.