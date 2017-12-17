  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۲۱:۴۴

خبرگزاری یونهاپ فاش کرد:

تمرین نظامی آمریکا و کره جنوبی برای نابودی تسلیحات پیونگ یانگ

تمرین نظامی آمریکا و کره جنوبی برای نابودی تسلیحات پیونگ یانگ

خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی از انجام تمرینات نظامی مشترک نیروهای نظامی آمریکا و کره جنوبی برای درگیری احتمالی با پیونگ یانگ و نابودی کامل تسلیحات کشتار جمعی این کشور در هفته گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، ارتش کره جنوبی و آمریکا هفته گذشته با برگزاری تمرین نظامی مشترک، خود را برای درگیری نظامی احتمالی با کره شمالی، نفوذ به خاک این کشور و همچنین از بین بردن تسلیحات کشتار جمعی در دست پیونگ یانگ آماده کردند.

بر اساس این گزارش، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی با اعلام این خبر نام تمرینات نظامی انجام شده را «ضربه جنگجویان» عنوان کرده که در کمپ نظامی «استنلی» واقع در شمال سئول، پایتخت کره جنوبی برگزار شده است.

همچنین گفته می شود «وینسنت کی. بروکس» فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در کره جنوبی و «جونگ کیونگ دو» رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی از انجام این تمرینات نظامی بازدید به عمل آورده اند.

گفته می شود این تمرینات نظامی در پی آزمایش موشک بالستیک قاره پیمای کره شمالی در ماه گذشته انجام شده که «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا آن را خطرناکتر و متفاوت از موشک های شلیک شده پیشین توسط پیونگ یانگ خوانده بود. 

کد مطلب 4175085

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها