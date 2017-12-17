تمرین نظامی آمریکا و کره جنوبی برای نابودی تسلیحات پیونگ یانگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، ارتش کره جنوبی و آمریکا هفته گذشته با برگزاری تمرین نظامی مشترک، خود را برای درگیری نظامی احتمالی با کره شمالی، نفوذ به خاک این کشور و همچنین از بین بردن تسلیحات کشتار جمعی در دست پیونگ یانگ آماده کردند.

بر اساس این گزارش، خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی با اعلام این خبر نام تمرینات نظامی انجام شده را «ضربه جنگجویان» عنوان کرده که در کمپ نظامی «استنلی» واقع در شمال سئول، پایتخت کره جنوبی برگزار شده است.

همچنین گفته می شود «وینسنت کی. بروکس» فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در کره جنوبی و «جونگ کیونگ دو» رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی از انجام این تمرینات نظامی بازدید به عمل آورده اند.

گفته می شود این تمرینات نظامی در پی آزمایش موشک بالستیک قاره پیمای کره شمالی در ماه گذشته انجام شده که «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا آن را خطرناکتر و متفاوت از موشک های شلیک شده پیشین توسط پیونگ یانگ خوانده بود.