منابع آبی بناب در حالت بحران است/ وجود ۳۱۴۳ حلقه چاه مجاز

به گزارش خبرنگار مهر، امین رفیعی عصر امروز یک شنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بناب با اشاره به شرایط بحرانی آب در این شهرستان اظهار کرد: در ۳ ماهه اول سال زراعی امسال میزان بارش ۵/۳۷ میلی متر بود که در مشابه مدت سال قبل این میزان ۵/۶۶ میلی متر بود که میزان بارش امسال نسبت به مدت مشابه ۵۰ درصد کاهش نشان می دهد.

وی افزود: اگر وضعیت به همین روال ادامه یابد، در بحث آب شرب نیز با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.

نماینده عالی موقت دولت در شهرستان بناب با تأکید بر اینکه ۵۰ درصد نیاز آبی شهرستان از محل منابع زیرزمینی تأمین می شود؛ اذعان کرد: هم اکنون تعداد ۳ هزار و۱۴۳ حلقه چاه مجاز در بناب داریم و در مقابل ۴ هزار و ۷۵۰ حلیه چاه غیرمجاز کشاورزی در این شهرستان وجود دارد که ۲۵ میلیون مترمکعب آب از طریق این چاه های غیرمجاز برداشت و تخلیه می شود.

مهندس رفیعی با بیان اینکه هم اکنون برای مسدود کردن ۵۰ حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان از سوی مقامات قضایی دستور صادر شده ولی بیشتر از طریق فرهنگ سازی می توان در راستای تجمیع این چاه ها قدم برداشت.

وی گفت: در همین راستا اخیراً روستاییان ساکن در قره چپق با نوشتن نامه ای علاقمندی خود را برای تجمیع چاه های کشاورزی خود اعلام کرده اند.

جلوگیری از صدور مجوز کشت برای محصولات پرمصرف آب

وی همچنین با تأکید بر جلوگیری از صدور مجوز کشت برای محصولات پرمصرف آب خاطر نشان کرد: در کنار این اقدام باید کشت جایگزین نیز که نیاز به مصرف آب کمتری دارد، انتخاب و جایگزین شود.

به گفته این مسئول دولتی در بناب، این شهرستان دارای ۱۳ هزار و ۲۰۰ هکتار زمین زراعی آبی است که در سال های اخیر ۲ هزار هکتار آن به روش های نوین آبیاری تجهیز شده اند و تبدیل انهار سنتی نیز به کانال های بتنی ادامه دارد.

این گزارش می افزاید، جانشین فرمانده سپاه ناحیه بناب نیز در این جلسه با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد پیازکاران شهرستان هم اکنون در شهرهای استان آذربایجان غربی این محصول را کشت می کنند؛ افزد: بحث کمبود آب به یک موضوع ملی تبدیل شده و فردا تبعات اجتماعی آن را شاهد خواهیم بود.

مشکل کمبود آب در جامعه فرهنگ سازی شود

سرهنگ یحیی حیدری تأکید کرد: اگر می خواهیم بیکاری را در کشور و منطقه قلع و قمع کنیم باید در اجرای برنامه ها پیوست فرهنگی و اجتماعی داشته باشیم و اشتغال های مکمل را در نظر بگیریم.

وی سپس با اشاره به اینکه هم اکنون نیز نماد پیاز در ورودی های برخی از شهرهای استان نصب شده است؛ گفت: با این شرایط نمی توان از مردم خواست که پیاز نکارند.

این افسر نظامی سپاه ناحیه بناب اذعان کرد: سال قبل در بحث کاهش مصرف انرژی مجمع بسیج کارهای ارزشمندی کرد و ضروری است در شرایط کنونی که بحران کم آبی کشور را تهدید می کند، رسانه ملی و علمای بزرگوار در منابر و مجالس نسبت به آگاه سازی مردم از شرایط موجود آب اقدام کنند.

حیدری خاطرنشان کرد: در خصوص اجرای برخی طرح ها پیوست فرهنگی و تولید محتوایی صورت نمی گیرد و حال باید پرسید شبکه استانی سیمای آذربایجان شرقی چقدر برای این موضوع وقت گذاشته و به آن پرداخته است و آنچه که باید از مشکل کمبود آب به عنوان یک تهدید مطرح شود، مشاهده و لمس نمی شود و با تعیین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز باید به این موضوع پرداخت شود.

وی در عین حال اظهار کرد: بسیج آماده است در خدمت به مردم و ارائه خدمات لازم در این حوزه در کنار مسئولان گام های لازم و اساسی را بردارد.

حدود ۶۵ درصد آب شهرستان در بخش کشاورزی مصرف می شود

بنابراین گزارش، مدیر جهاد کشاورزی بناب نیز در این نشست با اشاره به مشکل کمبود آب گفت: بنده مصرف ۹۰ درصد آب موجود شهرستان در بخش کشاورزی را قبول ندارم و پیش بینی ما این است که تنها حدود ۶۵ درصد آب شهرستان در بخش کشاورزی مصرف شده و ۳۵ درصد بقیه در بخش شرب و واحدهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

حسینعلی فتحی سپس از آمادگی جهاد کشاورزی برای مدیریت هرچه بهتر و مناسب تر آب کشاورزی با همراهی مسئولان امور آب منطقه ای خبرداد و افزود: بحث تجمیع چاه های کشاورزی باید در منطقه تحقق یابد، چرا که در غیر اینصورت با بحران شدید آب در منطقه مواجه خواهیم شد.

این گزارش حاکی است، در این جلسه کارشناسان امور آب منطقه ای آذربایجان شرقی نیز با اشاره به کاهش شدید بارندگی در کشور و استان اذعان کردند کاهش بارندگی در جنوب استان بیشتر از سایر مناطق است و از این رو برای خروج از وضعیت بحران در کنار حفاظت از منابع آب باید در استفاده از منابع آب موجود نیز بیش از پیش مدیریت کنیم.

این کارشناسان حوزه آب منطقه ای استان معتقدند، مهم ترین راهکار برای برون رفت از وضعیت موجود مشارکت بهره برداران در بهره برداری از منابع آب است.