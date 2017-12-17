۲۸۰ طرح آموزشی خیرساز در سیستان و بلوچستان در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز جمعی از خیرین مدرسه ساز کشور همراه با معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی سیستان و بلوچستان، مدیرآموزش و پرورش مهرستان و جمعی از کارشناسان و فرهنگیان از مدرسه روستای «گورکاول» و خوابگاه شبانه روزی «آیت الله خامنه ای» شهرستان مهرستان بازدید کردند.

معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی سیستان و بلوچستان در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز توفیقی حاصل شد تا شاهد حضور خیرین کشوری به منظور بازدید از مدارس و افتتاح ۲ پروژه در استان سیستان و بلوچستان باشیم.

مهدی اربابی افزود: امیدواریم در سفر خیرین تعداد مدرسه و طرح آموزشی در سطح استان سیستان و بلوچستان کلنگ زنی شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۸۰ پروژه و طرح توسط خیرین در سطح استان سیستان و بلوچستان با مشارکت دولت در حال ساخت و ساز است.

وی عنوان کرد: امید است هر چه زودتر کمبود فضاهای آموزشی با مشارکت خیرین در استان سیستان و بلوچستان برطرف شود.

معاون مشارکت های مردمی اداره کل نوسازی سیستان و بلوچستان گفت: امروز همچنین کلنگ احداث خوابگاه و سلف سرویس مدرسه شبانه روزی دخترانه ای در شهرستان نیکشهر با همت خیرین بزرگوار و مشارکت اداره کل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان به زمین زده شده است.

معاون مالی و پشتیبانی مدیریت آموزش و پرورش مهرستان هم در این مراسم گفت: منطقه ای که ما امروز حضور داریم به نام «مدهوک» معروف است و یکی از مناطقی است که از شهرستان ایرانشهر به حوزه مهرستان الحاق شده که شامل ۴۱ پارچه آبادی است.

محمد انور هونک زهی با اشاره به اینکه تمامی مدارس این مناطق نوساز هستند، خاطر نشان کرد: زمانی که ما این منطقه را تحویل گرفتیم فقط 3 مدرسه داشت اما خوشبخانه با مشارکت خیرین تاکنون ۱۳ مدرسه در حال احداث یا مورد بهره برداری قرار گرفته است

وی بیان کرد: امیداریم با حضور و مشارکت خیرین ۵ هزار دانش آموز از فضای آموزشی و مدارس استاندارد برخوردار شوند و به زودی شاهد رشد این مناطق باشیم.

وی تصریح کرد: خیرین مدرسه‌ساز، این منطقه را نیز باید مورد توجه خود قرار دهند تا مشکلات پیش روی آموزش شهرستان مهرستان نیز هرچه زودتر برطرف شود.

گفتنی است امروز همچنین با حضور خیر جناب آقای «حسین سعادت» مدرسه خیری ۴ کلاسه سعادت روستای «جوز» در محدوده شهرستان نیکشهر با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان و زیربنایی معادل ۲۴۸ متر افتتاح و به بهره برداری رسید.