اظهارات رييس ستاد انتخابات كشور مغاير قانون اساسي است

به گزارش خبرگزاري مهر، چند روز قبل مرتضي مبلغ در حاشيه گردهمايي هيات هاي بازرسي انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي درخصوص نامه اخير آيت الله جنتي، دبير شوراي نگهبان به وزير كشور گفته بود: اين كه كسي بدون آن كه مسووليت اجرايي داشته باشد، بگويد در مدت پنج، شش يا سه ماه قبل از روز انتخابات ، نرم افزار رايانه اي شمارش آرا ارائه شود هيچ محمل و شاخص فني و اجرايي ندارد و يك نظر غير مسوولانه است.

سيد مسعود هاشمي مديركل خدمات رايانه اي شوراي نگهبان در ادامه بررسي نرم افزار شمارش آراء قبل از برگزاري انتخابات توسط شوراي نگهبان را روشي منطقي خواند و تصريح كرد : مدت و نحوه بررسي را ناظر و كنترل كننده تعيين مي كند نه مجري .

مديركل خدمات رايانه اي شوراي نگهبان با بيان اينكه مطالعه و مشاوره هاي فني در جلسات غير رسمي مشترك كارشناسان فني شوراي نگهبان وزارت كشور صورت پذ يرفت و هفت ماه قبل از انتخابات هماهنگي مناسبي حاصل شده بود كه به نفع راي دهندگان بود گفت : اين امر با عدم توجه و پيگيري لايه سياسي وزارت كشور و اتلاف وقت ديگر قابل استفاده نيست و ناگزير كارشناسان فني شوراي نگهبان به سيستم ساده داده آمايي در اين زمان رضايت دادند.

وي با اعلام اين مطلب كه امكان تخلف در همين سيستم ساده ارائه شده توسط وزارت كشور نيزوجود دارد گفت: فرصت سه ماه و با تمديدي كه صورت گرفته، دو ماه قبل از انتخابات به اين وزارتخانه جهت تهيه نرم افزار و ارائه آن به شوراي نگهبان براي كنترل هرچه بيشتر و رفع امكان تخلفات احتمالي در نرم افزار مربوط صورت گرفته است.

هاشمي باتاكيد بر اين كه اداره كل رايانه شوراي نگهبان خود روشهاي مستقلي را براي اطمينان از صحت شمارش آرا دارد و به موقع از آن بهره خواهد برد گفت: اگر از وزارت كشور خواسته شده كه قبلا نرم افزار را با هماهنگي تهيه نمايند به منظور تسهيل كار وزارت كشور بوده است و متاسفانه زمانبندي طرحي كه توسط فرمانداري تهران ارائه شده فقط مدت را تعيين كرده و هيچ آغاز و پاياني بر آن تعين نكرده است.

مديركل خدمات رايانه اي شوراي نگهبان در خاتمه تاكيد كرد : به منظور حفظ حقوق مردم، به خصوص در تهران بزرگ، علي رغم ضعف و تاخيرهاي وزارت كشور، كارشناسان رايانه شوراي نگهبان آمادگي دارند در جلسات مشترك نظرات خود را به منظورهرچه زودتر رسيدن به هدف اعلام نمايند.