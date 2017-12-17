  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۲۱:۳۱

فرماندار شهرستان اهر:

پژوهش سرای دانش آموزی خیام اهر جوابگوی نیاز دانش آموزان نیست

پژوهش سرای دانش آموزی خیام اهر جوابگوی نیاز دانش آموزان نیست

اهر- فرماندار شهرستان اهر گفت: ساختمان پژوهش سرای دانش آموزی خیام اهر جوابگوی دانش آموزان نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، زاهد محمودی عصر امروز یک شنبه در بازدید از پژوهش سرای دانش آموزی خیام اهر گفت: با توجه به اینکه ساختمان موجود پژوهش سرای دانش آموزی خیام اهر به علت کوچک بودن فضا، جوابگوی کارهای علمی و پژوهشی دانش آموزان نیست، احداث ساختمان جدید پژوهش سرا و تجهیز آن به امکانات مورد نیاز لازم و ضروری است.

وی افزود: دانش آموزان پژوهشگر اهری با این فضای کوچک پژوهش سرا و حتی با امکانات کمتر، دارای عناوین مختلف استانی، کشوری و حتی بین المللی هستند که لازم است از سوی مسئولان آموزش و پرورش به پژوهش سرای دانش آموزی خیام اهر از لحاظ کمی و کیفی توجه بیشتری شود.

فرماندار شهرستان اهر گفت: ایده هایی که دانش آموزان پژوهشگر اهری به صورت اختراع در آورده اند به نام خودشان  نیز ثبت کرده اند و بعضی از این ایده ها می تواند کاربردهایی در زمینه های مختلف داشته باشد.

محمودی گفت: پژوهش و تحقیق زیربنای توسعه است و هرچه در این زمینه سرمایه گذاری شود باز هم کمتر است.

کد مطلب 4175100

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها