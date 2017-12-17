به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار نظامی روزنامه صهیونیستی «جروزالم‌ پُست» دقایقی پیش به نقل از کانال ۱۰ تلویزیون این رژیم ادعا کرد: «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در روزهای آینده به ایران سفر می‌کند.

در حالیکه در این خبر به جزئیات بیشتری درباره زمان و محورهای این سفر اشاره ای نشده است، می توان رایزنی احتمالی درباره اقدام یکجانبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ۶ سپتامبر سال جاری میلادی (۱۵ آذر ماه) در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم جعلی اسرائیل را به عنوان هدف از این سفر درنظر گرفت.