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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۲۱:۳۷

تلویزیون رژیم صهیونیستی ادعا کرد:

محمود عباس در روزهای آینده به تهران سفر می‌کند

محمود عباس در روزهای آینده به تهران سفر می‌کند

کانال ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی ادعا کرد که رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در روزهای آینده به ایران سفر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار نظامی روزنامه صهیونیستی «جروزالم‌ پُست» دقایقی پیش به نقل از کانال ۱۰ تلویزیون این رژیم ادعا کرد: «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در روزهای آینده به ایران سفر می‌کند.

در حالیکه در این خبر به جزئیات بیشتری درباره زمان و محورهای این سفر اشاره ای نشده است، می توان رایزنی احتمالی درباره اقدام یکجانبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ۶ سپتامبر سال جاری میلادی (۱۵ آذر ماه) در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم جعلی اسرائیل را به عنوان هدف از این سفر درنظر گرفت.

کد مطلب 4175101

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