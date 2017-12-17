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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۲۱:۴۰

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی :

تبریز آلوده ترین شهر کشور/ هوا برای تمام گروه های سنی ناسالم است

تبریز آلوده ترین شهر کشور/ هوا برای تمام گروه های سنی ناسالم است

تبریز- مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: تبریز امروز آلوده ترین شهر کشور بود. هوا برای تمام گروه های سنی ناسالم است.

حمید قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آلودگی هوا همچنان گریبانگیر تبریزی ها است و شاهد تشدید آلودگی هوا در تبریز هستیم.

وی سپس اظهار داشت: کیفیت هوای تبریز با شاخص ۱۷۲ در شرایط ناسالم برای همه گروه های سنی قرار دارد.

قاسمی اظهار داشت: تعطیلی ادارات در روزهای پنج شنبه می تواند به کاهش آلودگی هوا در طول سال کمک کند. همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید پیگیر دایر شدن سرویس های ادارات و کارخانجات باشد.

قاسمی ابراز داشت: شاخص کیفی هوا (AQI) یا شاخص آلودگی هوا (PSI) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منوکسید کربن، دی اکسیدگوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف هستند، تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را سطوح مختلف نمایش می ‌دهد.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست آذربایجان شرقی با اشاره به راهکارهایی برای کاهش آلودگی هوا، خاطرنشان کرد: مردم با حداقل رساندن تردد با خودروی شخصی، استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی برای مسافرت‌های درون شهری، نسوزاندن برگ و درختان در باغ‌های اطراف تبریز و شهرهای بزرگ، پرهیز از سوزاندن ضایعات مانند لاستیک، سیم، زباله و صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی در راستای کاهش آلودگی هوا ایفای نقش کنند.

کد مطلب 4175102

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