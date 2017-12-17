دو دفتر خدمات الکترونیک قضایی در تاکستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قدرتی عصر یکشنبه در سفر به تاکستان دو دفتر خدمات الکترونیک قضایی را در این شهرستان افتتاح کرد.

با افتتاح این دفاتر زمینه تسریع در انجام امور قضایی و کاهش هزینه های مرجعین دستگاه قضایی فراهم می شود.

حجت الاسلام قدرتی در سفر به تاکستان به همراه فرماندار و مسئولان قضایی شهرستان با حضور در گلزار شهدای تاکستان به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد.

رئیس کل دادگستری استان همچنین با آیت الله اسلامی امام جمعه تاکستان و نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری دیدار و گفتگو کرد.

رئیس کل دادگستری استان در این دیدارگفت: دستگاه قضا در استان قزوین همواره استقلال خود از جریانات سیاسی ا حفظ کرده است و یکی از رسالتهای ما برخورد قاطع با متجاوزان به بیت المال است.

حجت الاسلام نورالله قدرتی تصریح کرد: در زمینه تعرض به بیت المال هیچ گذشتی متوجه محکومین نخواهد بود و در صورت لزوم پرونده هایی که در گذشته برای آنها رای صادر شده و افرادی تبرئه شده اند نیز مجددا مطالعه و پیگیری می شود.

وی افزود: نباید با انتقادهای غیر منصفانه مردم را نسبت به دستگاه قضایی بی اعتماد کرد، چراکه مردم دستگاه قضایی را مهمترین عامل اجرای عدالت و پشتیبان حقیقت می دانند.

آیت الله علی اسلامی امام جمعه تاکستان و نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری هم با بیان جایگاه والای قضاوت گفت: مسئولان قضایی باید به اهمیت جایگاه خود واقعا باشند و در این سمت نهایت تلاش خود را جهت رفع مشکلات مردم و مظلومان به کار گیرند.

آیت الله علی اسلامی یادآورشد: استقلال دستگاه قضایی در چند سال اخیر بسیار مطلوب بوده که ناشی از خدمات مرحوم کریمی راد وزیر فقید دادگستری است و امروز هم نباید گذاشت این استقلال از جریانات سیاسی لطمه ببیند.

امام جمعه تاکستان از مسئولان قضایی استان خواست زمینه رسیدگی سریع به پرونده های دادگستری را فراهم کند.

امیر جعفر تقی پور رئیس دادگستری شهرستان تاکستان هم اقدامات پیشگیرانه در وقوع جرم را ضروری دانست و اظهارداشت: پیشگیری از وقوع جرایم مختلف تنها با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی و مسئولان فرهنگی حاصل خواهد شد.

وی همچنین مراکز مشاوره موجود را ناکارآمد دانست و افزود: زوج هایی که در نتیجه اختلاف خانوادگی برای طلاق به دادگاه مراجعه می کنند خیلی سخت حاضر به سازش و زندگی مشترک می شوند و این مشاوره ها باید قبل از ازدواج انجام شود که به دلیل داشتن بار مالی تاکنون اجرا نشده است.

تقی پور با ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی شهرستان تاکستان در هشت ماهه امسال اضافه کرد: پرونده های ورودی به دستگاه قضایی شهرستان

در سال جاری ۲۳هزار و ۶۷۹ فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تعداد ۱۰۲ فقره کاهش داشته است.

وی اظهارداشت: افزایش ۵ درصدی خروجی پرونده ها در سال جاری و ابلاغ الکترونیکی تمامی پرونده ها از جمله دستاوردهای فعالیت دادگستری شهرستان تاکستان در سال جاری است.



رئیس دادگستری تاکستان بیشترین پرونده‌های موجود در مراجع قضایی را مربوط به طلاق، اعسار از هزینه پرداخت دادرسی و مطالبه وجه چک بیان کرد.

تقی پور گفت: با وجود فضای مجازی، پرونده هایی با موضوع توهین و افترا نیز با افزایش قابل توجهی روبرو بوده است.



به گفته وی پرونده های ورودی به دادسراهای شهرستان تاکستان نیز با فزایش ۲۵درصدی روبرو بوده است.

