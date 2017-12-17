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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۲۲:۱۸

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه خبر داد

کاشت ارقام جو به منظور انتخاب رقم مناسب کشت در شهرستان گناوه

کاشت ارقام جو به منظور انتخاب رقم مناسب کشت در شهرستان گناوه

بوشهر - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه از کاشت ارقام جو به منظور انتخاب رقم مناسب کشت در شهرستان گناوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امان‌اله حیدری اظهار داشت: به منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی، طرح انتخاب مشارکتی ارقام و انتخاب رقم مناسب، در شهرستان گناوه توسط مسئولان و دست اندرکاران مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان، اجرایی شده تا بهترین رقم محصول را با توجه به هر منطقه به کشاورزان پیشنهاد کنیم .

وی گفت: این طرح با کشت چند رقم محصول جو، در روستای چهارمحال بخش ریگ شهرستان گناوه با همکاری یکی از کشاورزان در یک مزرعه به مساحت ۶۰۰ متر مربع انجام گرفته است. پنج رقم جو شامل نیمروز، ویلما، واکسیما، لاین ۹۰۱۵ و لاین ۸۷۵ با یک رقم محلی به عنوان شاهد، کشت شده است.

وی افزود: انتخاب ارقام سازگار با مناطق مختلف شهرستان، دستیابی به عملکرد مناسب و تغییر الگوی کشت و روی آوردن به روش‌های بهینه کشت از طریق مشاهده مراحل اجرای طرح در اراضی خود کشاورزان و مشارکت آنها از جمله اهداف این طرح است.

کد مطلب 4175110

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