باند سارقان کیف قاپ در زاهدان منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ علی عارف نژاد اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کیف قاپی در سطح شهرستان زاهدان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی ۲ نفر از اعضای این باند را شناسایی و تحت مراقبت قرار دادند و پس از هماهنگی با مقام قضائی آن ها در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان تصریح کرد: متهمان در تحقیقات اولیه پلیسی به ۵ فقره سرقت به همکاری یک سارق دیگر اعتراف که اموال مسروقه کشف و به مالباختگان تحویل شد.

وی با اشاره به دستگیری همدست دیگر سارقان، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شدند.