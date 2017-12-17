مراجعه روزانه ۱۲۰۰ بیمار به اورژانس بیمارستان بانگر سابق

مازیار طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: روزانه قریب به ۱۲۰۰ بیمار به اورژانس بیمارستان بانگر سابق یا جایگزین شهدای سرپل ذهاب مراجعه و خدمات درمانی را دریافت می‌کنند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان سرپل‌ذهاب بیان کرد: بخش دیالیز این بیمارستان تا دو هفته آینده راه اندازی می‌شود.

طهماسبی گفت: ارائه دهندگان خدمات درمانی و بهداشتی در مناطق زلزله زده نیاز به کانکس دارند.

وی گفت: ارائه دهندگان خدمات درمانی و بهداشتی سربازان وزارت بهداشت هستند و برای رفاه حال و آسایش آنها باید کانکسهایی در نظر گرفته شود.