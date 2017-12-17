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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۲۲:۲۷

در گفتگو با مهر مطرح شد:

مراجعه روزانه ۱۲۰۰ بیمار به اورژانس بیمارستان بانگر سابق

مراجعه روزانه ۱۲۰۰ بیمار به اورژانس بیمارستان بانگر سابق

کرمانشاه- مدیر شبکه بهداشت و درمان سرپل‌ذهاب گفت: روزانه قریب به ۱۲۰۰ بیمار به اورژانس بیمارستان بانگر سابق یا جایگزین شهدای سرپل ذهاب مراجعه و خدمات درمانی را دریافت می‌کنند.

مازیار طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: روزانه قریب به ۱۲۰۰ بیمار به اورژانس بیمارستان بانگر سابق یا جایگزین شهدای سرپل ذهاب مراجعه و خدمات درمانی را دریافت می‌کنند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان سرپل‌ذهاب بیان کرد: بخش دیالیز این بیمارستان تا دو هفته آینده راه اندازی می‌شود.

طهماسبی گفت: ارائه دهندگان خدمات درمانی و بهداشتی در مناطق زلزله زده نیاز به کانکس دارند.

وی گفت: ارائه دهندگان خدمات درمانی و بهداشتی سربازان وزارت بهداشت هستند و برای رفاه حال و آسایش آنها باید کانکسهایی در نظر گرفته شود.

کد مطلب 4175129

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