مراجعه روزانه ۱۲۰۰ بیمار به اورژانس بیمارستان بانگر سابق

مازیار طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: روزانه قریب به ۱۲۰۰ بیمار به اورژانس بیمارستان بانگر سابق یا جایگزین شهدای سرپل ذهاب مراجعه و خدمات درمانی را دریافت میکنند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان سرپلذهاب بیان کرد: بخش دیالیز این بیمارستان تا دو هفته آینده راه اندازی میشود.
طهماسبی گفت: ارائه دهندگان خدمات درمانی و بهداشتی در مناطق زلزله زده نیاز به کانکس دارند.
وی گفت: ارائه دهندگان خدمات درمانی و بهداشتی سربازان وزارت بهداشت هستند و برای رفاه حال و آسایش آنها باید کانکسهایی در نظر گرفته شود.
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