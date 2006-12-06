ایران محور مذاکرات وزیر خارجه آلمان با مقامات آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان ، مارتین یگر با حضور در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد : اشتاین مایر فردا به منظور دیدار با کاندولیزا رایس همتای آمریکایی خود راهی واشنگتن می شود .

وی افزود : وزیر امورخارجه آلمان در این سفر دو روزه قرار است درباره آخرین وضعیت پرونده هسته ای ایران، اوضاع خاورمیانه، عراق و ریاست دوره ای برلین بر اتحادیه اروپا بحث و تبادل نظر کند .

وزیر امورخارجه آلمان همچنین گفتگوهایی را درباره گزارش کمیته تحقیق عراق انجام خواهد داد . این در حالی است که اشتاین مایر پیش ازسفر به واشنگتن با بان کی مون دبیر کل جدید سازمان دیدار و گفتگو خواهد کرد .

وی این دیدارها را به عنوان رئیس آتی اتحادیه اروپا انجام می دهد .

آلمان ازاول سال جاری میلادی ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده می گیرد .