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۱۵ آذر ۱۳۸۵، ۲۱:۰۷

ایران محور مذاکرات وزیر خارجه آلمان با مقامات آمریکایی

سخنگوی وزارت خارجه آلمان با اشاره به سفر اشتاین مایر به آمریکا تصریح کرد : موضوع هسته ای ایران محور گفتگوهای واشنگتن خواهد بود .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان ، مارتین یگر با حضور در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد :  اشتاین مایر فردا به منظور دیدار با  کاندولیزا رایس  همتای آمریکایی خود راهی واشنگتن می شود .

وی افزود : وزیر امورخارجه آلمان در این سفر دو روزه قرار است درباره آخرین وضعیت پرونده هسته ای ایران، اوضاع خاورمیانه، عراق و ریاست دوره ای برلین بر اتحادیه اروپا بحث و تبادل نظر کند .

وزیر امورخارجه آلمان همچنین گفتگوهایی را درباره گزارش کمیته تحقیق عراق انجام خواهد داد . این در حالی است که اشتاین مایر پیش ازسفر به واشنگتن با بان کی مون دبیر کل جدید سازمان دیدار و گفتگو خواهد کرد .

وی این دیدارها را به عنوان رئیس آتی اتحادیه اروپا انجام می دهد .

آلمان ازاول سال جاری میلادی ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده می گیرد .

کد مطلب 417513

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