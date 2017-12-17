اداره کل ورزش و جوانان گلستان پیگیر اشتغال قهرمانان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مناف هاشمی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گلستان در خصوص استخدام قهرمانان ورزشی استان، اظهار کرد: زمانی که بنده در وزارت ورزش و جوانان مشغول به کار بودم، پیگیر تصویب آئین نامه استخدام قهرمانان ورزشی در دولت شدم که این آئین نامه تصویب شد، البته شرایط خاصی دارد که در آن ذکر شده استخدام ورزشکار مشمول چه افرادی می‌شود.

وی افزود: مدال آوران المپیک، بازی‌های آسیایی و مسابقات قهرمانی جهان و برخی شرایط در رشته‌های خاصی مانند والیبال، فوتبال، جانبازان و معلولین و ... شامل استخدام می‌شوند.

هاشمی ادامه داد: اگر ورزشکاری در گلستان شامل یکی از این موارد شوند ما این شرایط را در استان فراهم می‌کنیم و به سازمان برنامه و دستگاه‌های اجرایی هم اعلام کردیم که پست‌های خالی خودشان را مشخص کنند.

وی تصریح کرد: اگر شرایط ورزشکاری مطابق با آئین نامه استخدام قهرمانان ورزشی باشد، دستگاه مربوطه که اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان است باید به ما اعلام کند که ما طبق پست خالی دستگاه‌های اجرایی استان به آنها معرفی کنیم.

وی یادآور شد: وظیفه اداره کل ورزش و جوانان است که ورزشکارانی که شامل یکی از بندهای آئین نامه استخدام قهرمانان ورزشی می‌شوند را به ما معرفی کنند تا به کمک استانداری بتوانیم از پست‌های خالی موجود در دستگاه‌های اجرایی ‌استفاده کنیم زیرا تمام قهرمانان ورزشی نمی‌توانند در وزارت ورزش و جوانان استخدام شوند اما دبیرخانه این کار در وزارت ورزش و جوانان قرار دارد.

استاندار گلستان در پاسخ به این سوال که چه امتیازاتی برای قهرمانان ورزشی استان در نظر گرفته شده، گفت: من به مدیرکل ورزش و جوانان گلستان ابلاغ کردم که هر کدام از قهرمانان ورزشی استان طرح توجیهی داشته باشند، ما خارج از وجوه اداره شده دولت از محل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان به آنها تسهیلات می‌دهیم.

هاشمی افزود: در حوزه اشتغال اگر ورزشکاران اقداماتی از قبیل راه اندازی مکان ورزشی، دریافت مجوز باشگاه و ... داشته باشند ما می‌توانیم از محل تسهیلات روستایی به آنها کمک کنیم.

وی ادامه داد: تسهیلات روستایی شامل تسهیلات ۶ درصدی، هشت درصدی و نهایتا ۱۸ درصدی به آنها پرداخت می‌شود که به پروژه مورد نظر بستگی دارد، برخی اعتبارات یارانه‌ای و برخی هم بدون یارانه است.

وی تصریح کرد: قهرمانان ورزشی استان گلستان که علاقمند به استفاده از این فرصت هستند، ما در راستای برخورد با آسیب‌های اجتماعی از آنها و ورزش حمایت می‌کنیم.