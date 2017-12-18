کمیته مناسب سازی معابر کردستان رتبه سوم کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه کمیته مناسب سازی یکشنبه شب به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان و با حضور مدیران کل بهزیستی و راه و شهرسازی استان، تعدادی از نمایندگان معلولان استان در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری کردستان تشکیل شد.

در این جلسه به طور نمادین تفاهم نامه همکاری مابین شهرداری منطقه چهار(بهاران) سنندج و دبیرخانه کمیته مناسب سازی استان در راستای مناسب سازی این منطقه منعقد شد.

مدیرکل بهزیستی کردستان دراین جلسه با اشاره به اینکه جلسات کمیته در سال جاری به طور منظم تشکیل شده و خروجی مطلوبی هم داشته است، گفت: دبیرخانه کمیته مناسب سازی استان در نیمه نخست امسال رتبه سوم کشوری را در پیگیری مطالبات جامعه هدف خود کسب کرده است.

سید صباح قریشی اظهارداشت: در این کمیته از نماینده تمامی معلولان دعوت می شود که حضور یابند و مطالبات، خواسته ها و پیشنهادات خود را بیان کنند.

وی بیان کرد: اگر فرد معلولی در شهرداری های سطح استان بکارگیری شوند کارشناسان این نهاد می توانند از نظرات این افراد در مناسب سازی معابر و اماکن عمومی نهایت استفاده را کنند و بی شک با این اقدام مشکلات این حوزه به حداقل خواهد رسید.

مدیرکل بهزیستی کردستان ادامه داد: اقداماتی که در راستای مناسب سازی در سطح شهرهای استان انجام می شود در صورتیکه با هماهنگی کمیته مناسب سازی انجام شود نتیجه بخش خواهد بود.

قریشی با اشاره به اینکه جشنواره شهید رجایی امسال ۳۰ امتیازی شده است، بیان کرد: هرچند جشنواره شهید رجایی برنامه ای ارزشمند است ولی کاش مدیران ما بیشتر کارها را به نیت رفع مشکلات اقشاری هم چون معلولان انجام می دادند نه کسب امتیاز این جشنواره و انتظار می رود که این مهم مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان هم در این جلسه گفت: متاسفانه تردد در بسیاری از معابر عمومی سطح شهر سنندج نه تنها برای معلولان بلکه برای کودکان و سالمندان هم سخت است.

شهرام ملکی بیان کرد: ما زمانی که دنبال محیط شهری مناسب هستیم باید به تمامی افراد جامعه به طور یکسان خدمت ارائه کنیم.

وی با اشاره به اینکه کنترل کننده اصی واولیه در ساخت و سازها شهرداری است، اظهارداشت: کارگزارانی برای کنترل نقشه های اجرایی احداث ساختمان ها در نظر گرفته شود تا نقاط قوت و ضعف شناسایی و ایرادات هم مشخص و برطرف شود.

وی عنوان کرد: بیشترین مشکلات مربوط به معلولانی است که در حاشیه شهرها ساکن هستند و می طلبد نگاه ویژه ای به این افراد شود.



