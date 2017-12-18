لزوم حمایت بیشتر صدا و سیمای گیلان از تیم ملوان بندرانزلی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رمضانی غروب یکشنبه درجمع خبرنگاران اظهار کرد: موضوعی که شب گذشته در رابطه با عدم پخش زنده تلویزیونی مسابقات فوتبال تیم ملوان بندرانزلی از برنامه با ورزش درشبکه باران مطرح شد، صحت ندارد.

وی اظهاراتی که دربرنامه با ورزش مبنی اینکه هیئت فوتبال گامی برای پخش زنده تلویزیونی برنداشته است را تکذیب کرد و افزود: براساس مدارک موجود علاوه بر هیئت فوتبال ، باشگاه هم بارها مکاتباتی در این رابطه انجام داده است.

رئیس هیئت فوتبال انزلی با تأکید برضرورت حمایت بیشتر صدا و سیما در این زمینه، گفت: دلیل عدم پخش این مسابقات از شبکه باران، مطالباتی است که صدا و سیمای گیلان از باشگاه دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه مطالبه صدا و سیمای گیلان برای هر مسابقه ۳۷۵ میلیون ریال است، تصریح کرد: اخیرا تبلیغات میدانی در اختیار سازمان لیگ قرار گرفته این درحالی است که قبلا تبلیغات میدانی در اختیار هیئت فوتبال و اداره ورزش و جوانان بود که به نوعی منبعی برای پرداخت این هزینه ها محسوب می شد.

رمضانی همچنین با اشاره به اینکه وظیفه هیئت فوتبال پشتیبانی از فوتبال شهرستان است و تاکنون از هیچ کوششی فرو گذاری نکرده است ، ادامه داد: با توجه به وجود مشکلات زیاد باشگاه ملوان در این مقطع زمانی مسئولان باید تلاش بیشتری انجام دهند.

وی با اشاره به حضور ۱۵ ساله ملوان بندرانزلی در لیگ برتر، اظهار کرد: در حال حاضر این باشگاه در وضعیت بحرانی است و باید تعامل و همکاری بیشتری داشته باشیم.

رئیس هیئت فوتبال انزلی به فرسوده بودن استادیوم تختی انزلی نیز اشاره کرد و گفت: بازسازی استادیوم از چند قسمت آغاز و برای صدا و سیما جایگاه مناسبی تهیه شده است و مردم نباید از تماشای فوتبال محروم شوند.

وی افزود: اگر بتوانیم از ظرفیت های منطقه آزاد استفاده کنیم قطعا می توانیم در خصوص رفع مشکلات مالی باشگاه گام های مثبتی برداریم.

رمضانی با تاکید بر اینکه ملوان تیم بزرگی است و هواداران بسیاری در سراسر استان و کشور دارد، اظهار کرد: وحدت و همدلی می تواند ما را به مقصد برساند و باید در موقعیت کنونی در کنار هم باشیم.

تیم فوتبال ملوان بندرانزلی با کسب ۲۵ امتیاز از ۱۷ بازی گذشته، با ۲۰ گل زده و ۱۷ گل خورده در رده نهم جدول رده بندی لیگ آزادگان قرار دارد.