توقیف ۸۳ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در آذرماه در بافق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد کمالی اظهار داشت: مأموران راهنمایی و رانندگی شهرستان بافق در راستای اجرای طرح کنترل آمد و شد، برخورد با وسایل نقلیه متخلف را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در این راستا، مأموران پلیس راهور شهرستان بافق در مدت ۲۰ روز ۶۳ دستگاه موتورسیکلت و ۲۰ دستگاه خودرو را که راکبان آنها، قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نکرده و تخلفاتی را انجام داده بودند، توقیف کرده و به پارکینگ انتقال دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان بافق تصریح کرد: رانندگان با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ضمن احترام به قانون، جان خود و دیگر شهروندان را حفظ کنند.