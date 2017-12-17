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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۲۳:۲۳

فرمانده انتظامی بافق خبر داد:

توقیف ۸۳ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در آذرماه در بافق

توقیف ۸۳ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در آذرماه در بافق

یزد ـ فرمانده انتظامی شهرستان بافق گفت: مأموران پلیس راهور شهرستان بافق در ۲۰ روز اول آذرماه، ۸۳ دستگاه وسیله نقلیه متخلف اعم ازخودرو و موتورسیکلت را توقیف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد کمالی اظهار داشت: مأموران راهنمایی و رانندگی شهرستان بافق در راستای اجرای طرح کنترل آمد و شد، برخورد با وسایل نقلیه متخلف را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در این راستا، مأموران پلیس راهور شهرستان بافق در مدت ۲۰ روز ۶۳ دستگاه موتورسیکلت و ۲۰ دستگاه خودرو را که راکبان آنها، قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نکرده و تخلفاتی را انجام داده بودند، توقیف کرده و به پارکینگ انتقال دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان بافق تصریح کرد: رانندگان با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ضمن احترام به قانون، جان خود و دیگر شهروندان را حفظ کنند.

کد مطلب 4175147

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