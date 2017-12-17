درآمدهای کشور پائین اما هزینه ها همچنان بالا است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی شامگاه امروز در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: در حوزه صنعت نفت قرار است تحولات زیادی در زمینه تولید صورت بگیرد و این تحولات از نظر کارشناسان قابل دسترسی است.

وی با بیان اینکه درآمدهای کشور پائین آمده ولی هزینه ها همچنان بالا هستند، عنوان کرد: دولت به دنبال تعریف منابع جدید درآمدی است و بر همین اساس می توان به برنامه دولت در دو سال آینده مبنی سرمایه گذاری برای توسعه مخازن نفتی اشاره کرد.

وی ادامه داد: در حوزه تولید نفت از چهار میلیون بشکه به ۶ میلیون و پس از آن تولید هشت میلیون بشکه نفت، برنامه ای است که وزارت نفت قرار است بر اساس آن از این طریق بخشی از اهداف درآمدی دولت را محقق کند.

استاندار خوزستان، تحقق برنامه تولید هشت میلیون بشکه نفت را سخت عنوان کرد و گفت: با این وجود کارشناسان رسیدن به این میزان تولید را قابل دستیابی ارزیابی کرده اند.

شریعتی تصرح کرد: در دوره ای، درآمدهای کشور رشد بسیار خوبی داشت اما در این موقعیت به جای اینکه اینگونه درآمدها به سمت اشتغال، سرمایه گذاری و توسعه هدایت شوند با برخی اقدامات نسنجیده متاسفانه بدون اینکه رفاه برای مردم ایجاد شود، هزینه های کشور افزایش پیدا کرد.

وی در مقایسه ای از وضعیت درآمدی و رفاهی مردم بیان کرد: مردم در زمینه درآمدی نسبت به ۱۵ سال گذشته احساس رفاه نمی کنند و این در حالی است که بعضا شاهد احساس رفاه کمتری هستیم.

استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود بر جدی گرفتن مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توسط دستگاه های مربوطه تاکید کرد و گفت: دستگاه های اجرایی باید بتوانند زمینه های لازم برای حضور بخش خصوصی در بخش سرمایه گذاری استان را فراهم کنند.

وی افزود: در این خصوص فعالیت و عملکرد دستگاه های اجرایی و مدیران آنها توسط استانداری پیگیری می شود و انتظار است تا همکاری لازم با بخش خصوصی در کمال صمیمیت و در چارچوب قوانین و مقررات بیش از پیش صورت بگیرد.