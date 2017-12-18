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۲۷ آذر ۱۳۹۶، ۹:۲۳

طی ۸ ماه گذشته صورت گرفت؛

جابجایی ۳۰۶ هزار مسافر در انزلی/صدور ۷۴ هزار بارنامه کالا

جابجایی ۳۰۶ هزار مسافر در انزلی/صدور ۷۴ هزار بارنامه کالا

انزلی-فرماندار انزلی به جابجایی ۳۰۶ هزار مسافر به وسیله ناوگان حمل و نقل در این شهرستان طی هشت ماه گذشته اشاره کرد وگفت:از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷۴ هزار بارنامه انتقال کالا صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، میرشمس مومنی زاده عصر روز گذشته با تبریک فرارسیدن ۲۶ آذر ماه روز حمل و نقل به تمامی رانندگان و دست اندرکاران حوزه حمل و نقل در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حمل و نقل به عنوان یکی از پایه های اقتصاد در جامعه امروز مورد توجه برنامه ریزان اقتصادی کشور است.

وی با بیان اینکه رسیدن به توسعه پایدار شهری در گرو تلاش های بی وقفه تلاشگران عرصه حمل و نقل است، افزود: در حوزه حمل و نقل نیازمند بازنگری و حل مشکلات هستیم.

فرماندار انزلی خاطرنشان کرد: بدون شک حمل و نقل در جامعه امروزی نقش بی‌ بدیلی در همه مناسبات داشته و جزء لاینفکی از زندگی بشر به شمار می‌رود.

مومنی زاده در ادامه با اشاره به وضعیت حوزه حمل و نقل این شهرستان، تصریح کرد:  از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۴ هزار و ۷۷ بارنامه برای انتقال و جابجایی یک میلیون و ۶۳۰ هزار و ۵۰۱ تُن کالا از بندرانزلی به شهرهای دیگر صادر شده است.

وی ادامه داد: طی این مدت  ۳۰۶ هزا و ۵۷۹ مسافر نیز توسط ۴۱ هزار و ۲۰ دستگاه خودروی سواری و اتوبوس به شهرهای دیگر جا به جا شده اند.

کد مطلب 4175150

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