حجت الاسلام والمسلمین سید رضا تقوی، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وعده دیدار مردم ولایی و شهید پرور ورامین با مقام معظم رهبری اظهار داشت: امیدوارم در زمان مناسبی این دیدار انجام بگیرد و این دیدار طلب مردم ورامین است.

وی ادامه داد: ۹ دی ۸۸ در جمع مردم کفن پوش، مومن و با صفای ورامین در مقابل بیت مقام معظم رهبری خواستار دیدار با ایشان و زیارت معظم له از نزدیک را داشتند و بنده وعده انعکاس این خواسته دیدار و ملاقات با مقام معظم رهبری را به این مردم عزیز دادم و این کار را هم کرده و خواسته آن ها را منعکس کردم.

رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور گفت: بنده باز هم پیگیر هستم تا وقتی برای دیدار مردم ورامین با مقام معظم رهبری گذاشته شود.

تقوی با بیان این که دیدار با مقام معظم رهبری حق مردم ورامین است، گفت: مقام معظم رهبری تمام مسائل کشور و جهان اسلام را مدیریت می کنند و به همین دلیل وقت کمتری دارند، اما بنده قطعا پیگیر دیدار مردم ورامین با ایشان خواهم بود.