وزیر جنگ رژیم صهیونیستی خواستار تجدیدنظر در روابط با ترکیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی خواستار تجدیدنظر در روابط این رژیم با آنکارا شد.

آویگدور لیبرمن روز یکشنبه در گفت وگو با شبکه روسی «آری تی وی آی» در پاسخ به اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در باره قدس خواستار بازبینی همکاری های اقتصادی رژیم صهیونیستی با ترکیه شد.

آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در مطلبی در یک شبکه اجتماعی نوشت: اردوغان در ماههای اخیر از هر فرصتی برای تعدی به اسرائیل استفاده می کند.

وی افزود: باید در موارد متعددی در روابط با ترکیه تجدیدنظر کنیم از جمله اینکه مخالف احداث خط لوله گاز از اسراییل از طریق ترکیه به اروپا هستیم.

«رجب طیب اردوغان» رئیس‌ جمهور ترکیه روز یکشنبه در اظهاراتی اعلام کرد که آنکارا قدس شرقی را به عنوان پایتخت فلسطین به رسمیت شناخته و در آن سفارت این کشور را افتتاح خواهد کرد.

رئیس‌جمهوری ترکیه همچنین گفت که اعلام قدس به عنوان پایتخت رژیم جعلی اسرائیل، مبتنی بر اندیشه صهیونیسم است.

روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی در پی حمله نیروهای صهیونیست به کشتی مرمره آبی که حامل کمک های بشردوستانه به مردم غزه بود و بر اثر آن ۱۰ شهروند ترکیه کشته و شماری زخمی شدند، تیره شده بود و در سال ۲۰۱۶ دو طرف با امضای موافقت نامه ای آشتی کردند.

گفتنی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه ۱۵ آذرماه شهر بیت المقدس را به عنوان پایتخت جدید رژیم صهیونیستی معرفی کرد و دستور داد سفارت آمریکا به این شهر منتقل شود.