به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، فرودگاه بین‌المللی «هارتسفیلد- جکسون» شهر آتلانتا آمریکا به دلیل قطع برق، با تعطیلی نسبی مواجه شده است.

فرودگاه آتلانتا با انجام روزانه ۲۵۰۰ پرواز و جابجایی ۲۵۰ هزار مسافر، پرازدحام‌ترین فرودگاه جهان است و حالا با حکمرانی خاموشی بر این محل، مسافرین یا در داخل ترمینال‌ها سرگردان هستند، یا به دلیل عدم ارائه خدمات ترانزیت، مجبور به ماندن در داخل هواپیماهایی هستند که بر روی باند فرود نشسته‌اند.

البته برج مراقبت فرودگاه همچنان کار می‌کند و به این ترتیب، هواپیماهایی که عازم این فرودگاه بوده‌اند؛ تغییر مسیر داده یا اصلا فرودگاه مقصد را ترک نکرده‌اند.

از سوی دیگر، مسافرینی که داخل فرودگاه هستند از ترک محل عاجزند چرا که گیت‌های الکترونیکی فعال نیستند.

هنوز علت دقیق قطع برق مشخص نشده است، اما احتمال می‌رود نقص فنی تا پیش از صبح دوشنبه به وقت محلی رفع شود.

این درحالی است که با نزدیکی تعطیلات کریسمس؛ شلوغ‌ترین فرودگاه دنیا قطعا روزهای به مراتب شلوغ‌تری را تجربه می‌کند.

نیروگاه ایالت «جورجیا» که مسئول تامین برق فرودگاه است، احتمال می‌دهد وقوع اتصالی در یکی از تسهیلات الکترونیکی زیرزمین، موجب وقوع این حادثه شده باشد.