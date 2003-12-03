عبدالعزيز حكيم برنامه هاي خود را در مدت رياست بر شوراي حكومت انتقالي عراق تشريح كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، سيد عبدالعزيز حكيم رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق امروز در نشستي مطبوعاتي در بغداد گفت : شوراي حكومت انتقالي در روزهاي آينده جلسات مهم واستثنايي برگزارخواهد كرد.

وي افزود : در مدت رياست بر شوراي حكومت انتقالي پنج محور اصلي حمايت از فرآيند سياسي انتقال قدرت به عراقي ها، تلاش براي استقرارامنيت ، تلاش براي اجراي تصميمات شوراي حكومت انتقالي براي جبران ضررهاي شهروندان عراقي و دفاع از حقوق قربانيان نظام سابق عراق، تلاش براي ايجاد وحدت ملي و نزديكي پيش از پيش گروه هاي عراقي وگسترش روابط با كشورهاي اروپايي از طريق اعزام هياتهايي به اين كشورها را در اولويت كارهاي خود قرار خواهد داد.

حكيم همچنين ازتاسيس شوراي ويژه اي براي مبارزه با فساد اداري موجود در موسسات اداراي ، سرعت بخشيدن به تشكيل دادگاه هاي ويژه براي محاكمه مجرمان و جنايتكاران رژيم سابق عراق وتاسيس هيئت ويژه اي براي بررسي ادعاها در مورد املاك و مستغلات به عنوان ديگر برنامه هاي شوراي حكومت انتقالي عراق ياد كرد.

وي در پاسخ به سئوال خبرنگاري درباره مشكلات موجود در صنعت برق عراق گفت: در حال حاضر با سلسله عمليات تخريب در تاسيسات و صنايع انرژي و از جمله برق مواجه هستيم و كساني كه اين اقدامات را صورت مي دهند با هر گونه پيشرفت در عراق مخالفند.

رئيس شوراي حكومت انتقالي عراق ادامه داد : به نتيجه واضحي در بررسي هاي فرآيند انتقال قدرت به عراقي ها نرسيده ايم.

حكيم افزود: تحقيقات در مورد انفجار جمعه خونين نجف از سوي اداره آمريكايي عراق ادامه دارد و هنوز به اتمام نرسيده است.

وي ادامه داد:ازطريق نزديكي ارتباطات خود با كشورهاي همسايه به دنبال گسترش امنيت درعراق هستيم . وي تاكيد كرد تمام نيروهاي شبه نظامي مانند مجموعه هاي بدر و پيشمرگان كرد كه سابقه طولاني درمبارزه با رژيم عراق داشته اند در ايجاد امنيت مشاركت گسترده اي خواهند داشت.

