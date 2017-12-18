تعریف ری در دل تهران اصل ۱۰۰ قانون اساسی را زیر سوال برده است

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور شامگاه یکشنبه در نشست روسای ادارات شهرستان ری با محمدرضا عارف، رییس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس، طی سخنانی ظرفیت های شهرستان ری را مورد اشاره قرار داد و گفت: وجود صنایع مادر و خرد، پالایشگاه، انبارها و دیگر قابلیت های ری ظرفیت مناسبی است، که متاسفانه تقسیمات کشوری و نگاه غلط برخی از مسئولان بالادست در دهه های گذشته ، سبب شده عواید و عوارض شهرستان به جیب استان و کلان شهر تهران برود.

وی افزود: در این حال تنها مشکلات این ظرفیت ها در قالب آلایندگی و فرسودگی برای ری می ماند.

معاون استاندار تهران افزود: اگر درآمدهای ری به این شهرستان بازگردد می توان بهترین مدیریت را در مدت کوتاهی اعمال کرد.

جمالی پور خواستار اندیشیدن راه حلی توسط نمایندگان تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس برای حل مشکلات مردم ری شد و گفت: متاسفانه حتی اعضا شورای شهر که به ری آمده و با وعده رای اهالی را به دست آوردند، پس از ورود به شورای شهر، حتی حاضر نیستند نام «ری» را به شورای شهر اضافه کنند، سوال اینجا است، اگر حوزه انتخابیه ری و تهران مشترک است، چرا از درج نام ری ابا می شود و اگر مشترک نیست، چرا اجازه برگزاری جلسات مستقل داده نمی شود.

فرماندار ویژه ری با انتقاد از نگاه سلیقه ای که ری را در دل شهر تهران تعریف می کند، گفت: به استناد اصل ۱۰۰ قانون اساسی هر شهر و روستا باید یک شورای مستقل داشته باشد و این نگاه سلیقه ای اصل ۱۰۰ را زیر سوال می برد.

