علمای فعال در عقیدتی سیاسی بازوی فرهنگی نیروهای مسلح هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح دوشنبه در دیدار با رئیس عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی گفت: صداقت از مهمترین ویژگی‌های نیروهای ارتش جمهوری اسلامی و سایر نیروهای نظامی کشور است.

وی اظهار کرد: کادر ارتش جمهوری اسلامی ایران از زمان بیعت با امام خمینی(ره) تا امروز که نزدیک به چهل سال می‌گذرد همواره با ثبات اراده قدم برداشته و سختی‌ها را پشت سر گذاشتند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی بیان کرد: در این مسیر پر پیچ و خم علماء هیچگاه برادران ارتشی خود را تنها نگذاشتند و در جهت رشد و ارتقاء فرهنگی کادر ارتش و سایر نیروهای مسلح قدم‌های بسیار مثبتی برداشتند.

عبادی بیان کرد: حضور علمای وارسته تحت عنوان عقیدتی سیاسی در مجموعه نیروهای مسلح کشور بسیار کارآمد بود و در حقیقت آنان بازوی فرهنگی نیروهای نظامی هستند.

وی اظهار کرد: فعالیت نیروهای مسلح در نظام اسلامی بنا به فرموده امام علی(ع) تنها به جنگ فیزیکی خلاصه نمی شود بلکه آنان اهداف متعالی را پی‌گیری می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی یادآور شد: هدف از همه این پایمردی‌ها هدیه دادن فرهنگ اسلام به جهان انسانیت است.

همچنین در این دیدار حجت‌الاسلام شعبان علی صالحی رئیس عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب در احکام اخیر خود در مورد فعالیت‌های فرهنگی ارتش بر ارتقاء هشیاری، بصیرت دینی و انقلابی آحاد کارکنان ارتش جمهوری اسلامی و خانواده هایشان تأکید کردند.

رئیس عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب همچنین بارها تأکید کرده‌اند که من نسبت به فعالیت‌های فرهنگی در ارتش دغدغه دارم که این دغدغه مانند دغدغه‌های یک فرمانده در میدان مبارزه است.

صالحی بیان کرد: در مجموعه ۰۴ بیرجند نزدیک ۲ تا ۳ هزار جوان با ایمان و با تحصیلات متفاوت حضور دارند که فرصتی برای انجام کار فرهنگی است.

وی یادآور شد: در حال حاضر در این مجموعه تحت عنوان «مصباح» ۱۲ برنامه فرهنگی ویژه کارکنان وظیفه عمومی حین خدمت تدوین شده است.