عابدینی در رده دوازدهم جام جهانی مکزیک ایستاد/ پاکدامن بیستم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عابدینی و پاکدامن دو نماینده ایران در رقابت های شمشیربازی جام جهانی مکزیک بودند که به ترتیب تا مرحله یک هشتم و یک شانزدهم پیش رفتند اما در نهایت با واگذاری نتیجه دیدارهای خود در این مرحله از دور رقابت ها کنار رفتند.

عابدینی که به دلیل حضور در جمع ۱۶ بازیکن برتر رنکینگ جهانی از انجام دیدارهای مقدماتی معاف شده بود، در جدول ۶۴ نفره و ۳۲ نفره به ترتیب «هوبنر» از آلمان و «آلین بادا» از رومانی را به ترتیب با نتایج ۱۵ بر ۱۱ و ۱۵ بر ۱۳ شکست داد و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد اما در این مرحله دیدار با «ساتماری» از مجارستان را ۱۵ بر ۸ واگذار کرد و از دور رقابت ها کنار رفت. عابدینی در رده بندی نهایی جایگاه دوازدهم را در اختیار گرفت.

پاکدامن هم که همچون عابدینی به طور مستقیم به جدول ۶۴ نفره صعود کرده بود، در این مرحله برابر حریف کره ای خود به برتری ۱۵ بر ۱۳ دست یافت اما در مرحله یک شانزدهم نهایی درمصاف با «یادگودکا» از اوکراین متحمل شکست ۱۵ بر ۱۱ شد و نتوانست به مراحل بالاتر صعود کند. پاکدامن در رده بندی نهایی صاحب جایگاه بیستم شد.

شمشیربازان ایران با هدایت پیمان فخری در جام جهانی مکزیک شرکت داشتند.