هشدار انگلیس به عربستان درباره محاصره یمن/استفاده از سلاح گرسنگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، روزنامه دیلی تلگراف در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرد، نوشت: خانم «پنی موردانت» که به خاورمیانه سفر کرده است طی اظهاراتی گفت که انگلستان نگرانی‌های امنیتی عربستان را درک می‌کند؛ اما این کشور نمی تواند به هر بهانه ای مانع ورود کالاهایی که پیش از این کنترل‌شده، به یمن شود.

وی به مقامات عربستان هشدار داد: روشن است که اگر شما از گرسنگی به‌عنوان سلاح استفاده می‌کنید، قوانین بین‌المللی را نقض کرده‌اید. من در جریان سفرم [به جیبوتی] شاهد بودم که جلوی کمک‌های بشردوستانه [به یمن] گرفته‌ شده است. اگر این کالاها وارد یمن نشود ۱۵۰ هزار کودک ظرف چند ماه آینده از بین خواهند رفت.

سوء تغذیه ۴۰۰ هزار کودک یمنی

این وزیر دولت انگلستان گفت: در حال حاضر بیش از ۴۰۰ هزار کودک در یمن دچار سوءتغذیه شده‌اند و اگر مواد غذایی وارد این کشور نشود نرخ مرگ‌ومیر به‌شدت بالا خواهد رفت. وی با بیان اینکه از اهمیت رابطه راهبردی کشورش با عربستان آگاه است اعلام کرد: اما اگر درباره واقعیت‌ها سخن نگوییم به این رابطه کمکی نکرده‌ایم و چنانچه [عربستان] قوانین بشری را نقض کرده باشد، رابطه دو طرف دچار مشکل خواهد شد.

تهدید به تغییر مواضع انگلستان نسبت به ریاض

پنی موردانت خاطرنشان کرد که دولت انگلستان انتظار دارد تا عربستان ظرف مدت کوتاهی به خواست کشورش پاسخ دهد و اگر برخلاف این انتظار رفتار کند، انگلستان در مواضع خود با ریاض تجدیدنظر خواهد کرد.

به نوشته دیلی تلگراف، موردانت متعاقباً روز یکشنبه جیبوتی را به مقصد عربستان ترک و در آنجا با شماری از مقامات سعودی از جمله عادل الجبیر وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد.

دیلی تلگراف نوشت: موردانت در ملاقات‌های خود بر لزوم بازشدن تمام گذرگاه‌های یمن برای ورود کمک‌های بشردوستانه تأکید کرده است. این دومین سفر یک مقام بلندپایه انگلیسی به ریاض برای اعمال فشار بر مقامات سعودی در رابطه با کاهش محاصره یمن و ورود کالاهای بشردوستانه به این کشور طی یک ماه گذشته به شمار می‌رود.

ترزا می نخست‌وزیر انگلستان کمتر از یک ماه پیش به ریاض سفر کرد و در دیدار با «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه و «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان بر لزوم ورود کمک‌های بشردوستانه به یمن تأکید کرده بود.

به گفته سخنگوی دفتر نخست‌وزیری انگلیس، «ترزا می» در جریان دیدارهای خود اعلام کرد که اگر قرار است از فاجعه انسانی در یمن پیشگیری کنیم، ورود کالاهای تجاری و کمک‌های بشردوستانه باید از سر گرفته شود.

خسارات و تلفات جنگ یمن به سرکردگی عربستان نگرانی‌های زیادی در فضای سیاسی و رسانه‌ای انگلیس ایجاد کرده و دولت انگلستان به دلیل حمایت تسلیحاتی خود از عربستان به‌ شدت تحت‌ فشار قرار دارد.

انگلستان از زمان آغاز حملات عربستان به یمن در فروردین ۹۴، مجوز فروش سلاح به ارزش حدود چهار میلیارد پوند به عربستان سعودی را صادر کرده است.

«کارزار تبلیغاتی علیه تجارت اسلحه» (CAAT )، که یک‌نهاد حقوق بشری است، اعلام کرد: عربستان بزرگترین خریدار تسلیحات از انگلستان است و از سال ۲۰۱۰ تجهیزاتی به ارزش شش میلیارد و ۷۰۰ میلیون پوند از این کشور خرید کرده است.

این نهاد حقوق بشری می‌گوید، دولت عربستان با استفاده از تسلیحات انگلستان در جنگ یمن قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. با این‌حال دادگاه عالی انگلستان طی حکمی در ماه جولای گذشته به نفع دولت انگلیس رأی داد.

عربستان قوانین بین المللی را در جنگ یمن نقض کرده است

«اندرو میچل» وزیر پیشین توسعه بین‌الملل انگلستان نیز که به‌تازگی از سفر به یمن بازگشته، هشدار داد که عربستان سعودی، قوانین بین‌المللی را در جریان جنگ یمن نقض کرده است. وی همکاری‌های تسلیحاتی انگلستان را با دولت سعودی در جنگ یمن خطرناک توصیف و اظهار کرد که این رابطه محکوم‌ به شکست است.

میچل در همین حال درباره فاجعه بی‌سابقه انسانی در یمن هشدار داد و گفت که تداوم این شرایط سبب گسترش قحطی و آسیب به‌ کل مردم یمن خواهد شد.

ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان، از فروردین‌ماه ۹۴ تاکنون هزاران کشته و میلیون‌ها آواره برجای گذاشته است.

ائتلاف عربی در پاسخ به حمله اخیر موشکی یمن به فرودگاه ملک خالد ریاض، حملات هوایی به صنعاء پایتخت یمن را افزایش داد و تمامی گذرگاه‌های هوایی، زمینی و دریایی یمن را مسدود کرد.

سرانجام با فشارهای بین‌المللی، ائتلاف عربی مجبور شد، روز شنبه (۴ آذر) بخش کوچکی از بندر الحدیده و فرودگاه صنعاء را برای ورود کمک های بشردوستانه به یمن بازگشایی کند.