به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد انتظاری صبح سه شنبه در دیدار سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان اسدآباد با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر «آتش به اختیار» بودن نیروهای ارزشی و انقلابی، اظهار داشت: در مقابله با جنگ فرهنگی، باید آتش به اختیاربود تا پیروز میدان باشیم.

وی عنوان کرد: حوزه های علمیه و دانشگاه ها نقش مهمی در اجرای فرمان «آتش به اختیار» دارند، چرا که آن ها دیده بان جامعه محسوب می شوند.

مدیر حوزه علمیه برادران اسدآباد گفت: طلاب حوزه های علمیه باید برنامه های دشمن و مسائل جامعه را مرتب رصد کرده و برنامه های متناسب با آنها داشته باشند.

انتظاری اظهار داشت: دانشگاه و حوزه باید با شناخت نیاز های جامعه، نیروهای متخصصی را تربیت کرده و با روحیه انقلابی و آتش به اختیار وارد عمل شوند.

وی افزود: حوزه های علمیه به‌عنوان متصدیان اصلی امر فرهنگ، باید همواره در خط مقدم جبهه فرهنگی قرار داشته و برای مقابله با برنامه های دشمن، برنامه ریزی نرم افزاری و سخت افزاری داشته باشند.