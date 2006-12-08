آمریکا و برخی کشورهای عربی نفوذشان را در لبنان از طریق دولت سنیوره امکانپذیر می دانند

حسین اعلایی در گفتگو با خبرگزاری "مهر" درباره تحولات لبنان به ویژه خواسته معترضان گفت : گروههای مخالف دولت لبنان انتظار داشتند پس از پایان جنگ اسرائیل بر ضد حزب ا.. و لبنان ، دولت سنیوره در روش و ترکیب خود تغییراتی بدهد که این انتظار اتفاق نیفتاد .

وی درادامه افزود: ابتدا گروه 8 مارس مذاکراتی را با دولت انجام داد چون به نتیجه نرسید وزرایشان را از دولت فراخواندند . معترضین معتقدند سهم بیشتری باید از کابینه داشته باشند و با عدم پذیرش این خواسته تصمیم بر آن شد که از قدرت مردمی مطالبات پیگیری شود .

وی افزود : از دیدگاه مخالفان خواسته ها هیچگونه تعارضی با قانون اساسی ندارد و شرایط در لبنان از نظر سیاسی به گونه ای تغییر کرده که باید ترکیب دولت برآیند وضع فعلی گروههای لبنانی باشد .

اعلایی در ادامه بیان داشت : مخالفان دولت، نمایندگان کنونی مجلس را برآمده از اراده مردم لبنان پس از جنگ نمی دانند و با تغییرقانون انتخابات شرایطی فراهم خواهد شد تا نمایندگان جدید مردم به مجلس بروند که در این شرایط ترکیب نمایندگان فعلی مجلس و نمایندگان گروههای موجود در لبنان تغییر خواهد کرد .

وی درباره آینده بحران اشاره کرد : طبیعتا بحران یا باید از طریق مذاکره حل بشود و یا اینکه با تسلیم یکی از طرفین خاتمه پیدا کند .

این کارشناس مسائل خاورمیانه درباره نقش کشورهای عربی در بحران لبنان گفت : کشورهای عربی از جمله عربستان ، مصر و اردن به شدت از دولت سنیوره حمایت می کنند و آنها احساس می کنند که نفوذشان در لبنان از طریق دولت سنیوره امکانپذیر است. آمریکاییها هم برای تشکیل خاورمیانه جدید دولت سنیوره را پایگاه مناسبی برای گسترش این طرح می دانند و علاقه دارند تا از طریق این دولت برنامه هایشان را در لبنان گسترش بدهند .

در پایان اعلایی تاکید کرد : طرفین باید مراقبت کنند که این مخالفتها و شرایط فعلی به مقابله و درگیری نینجامد و اگر به درگیری منتهی شود شرایط لبنان به پیچیدگی می گراید . حزب ا.. تا کنون نشان داده که به این مسئله توجه دارد و دایما به وقوع چنین رویدادی هشدارداده است. دولت سنیوره باید خواسته مخالفین را جدی تلقی کند و نباید فرصت زمانی را از دست بدهد تا موضوع به صورت حادتری دنبال شود .