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۲۷ آذر ۱۳۹۶، ۹:۲۰

خادم و جدیدی دوباره به هم رسیدند؛

مصاف دو رقیب سنگین‌وزن در انتخابات ریاست فدراسیون کشتی

مصاف دو رقیب سنگین‌وزن در انتخابات ریاست فدراسیون کشتی

مجمع انتخابات ریاست فدراسیون کشتی در حالی صبح فردا سه شنبه برگزار می شود که دو رقیب دیرینه دوباره رودرروی یکدیگر قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ورزش و جوانان چندی پیش با اعلام اسامی کاندیداهای نهایی حضور در مجمع انتخابات ریاست فدراسیون کشتی از برگزاری این نشست در روز ۲۸ آذرماه خبر داد.

بر این اساس حمید بنی تمیم، احد پازاج، محمد رضا توپچی، عباس جدیدی، عبدالله چمن گلی، رسول خادم، امین رشید لمیر و نقی کلانتری به عنوان ۸ کاندیدای انتخابات ریاست فدراسیون کشتی صبح فردا باید برای کسب رای، برنامه های خود را برای اعضای مجمع تشریح کنند.

در این بین حساب رسول خادم و عباس جدیدی از دیگر کاندیداها جداست؛ دو رقیب دیرینه سنگین وزن تیم ملی که سابقه طولانی در رقابت با یکدیگر در داخل و خارج میدان را دارند.

جدیدی به عنوان یکی از منتقدان فدراسیون کشتی و ریاست رسول خادم، روز گذشته (۴۸ ساعت قبل از مجمع) با انتشار بیانیه ای برنامه های خود برای ریاست فدراسیون را ارائه کرد. ضمن اینکه مدعی شد مدارکی در اختیار دارد که برخی از روسای هیات های کشتی، دوشغله هستند و از لحاظ قانونی نمی توانند در مجمع کشتی حضور داشته باشند. او با این اقدام از مراجع ذیصلاح نیز خواست که برگزاری این مجمع را لغو و به وضعیت دوشغله‌های مجمع رسیدگی کنند.

با این اوصاف می توان پیش بینی کرد مصاف انتخاباتی عباس جدیدی و رسول خادم برای کسب کرسی ریاست فدراسیون کشتی در نشست فردا، حواشی خاصی را به همراه خواهد داشت.

کد مطلب 4175251

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