وضعیت در عراق بسیار نامناسب است / واشنگتن با تهران و دمشق همکاری سازنده داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، امروز گروه تحقیق عراق گزارش خود را تحویل جرج بوش رئیس جمهور آمریکا داد. گزارش این کمیسیون نتیجه کار 8 ماهه ده عضو جمهوریخواه و دموکرات است .

گروه تحت سرپرستی "جیمز بیکر" وزیر امور خارجه اسبق آمریکا و " لی همیلتون" از اعضای مهم دموکراتها در آمریکا در گزارش خود آورده اند :

- وضعیت در عراق بسیار نامناسب است و راهی وجود ندارد که موفقیت را تضیمن کند ، اما چشم انداز می تواند بهبود یابد.

- تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک آمریکا در عراق و منطقه باید افزایش یابد و اولویت ماموریت نیروهای آمریکایی در عراق باید تغییر کند .



- اگر وضعیت درعراق رو به بدتر شدن برود پیامدهای آن می تواند شدید باشد؛ کشورهای همسایه می توانند دخالت کنند، درگیری بین شیعیان و سنی ها می تواند افزایش یابد، القاعده می تواند در یک مبارزه تبلیغاتی پیروز شود و پایگاههای عملیاتی خود را افزایش دهد و ایستادگی و مقاومت آمریکا را رو به تضعیف بکشاند و این روند می تواند به منزوی ترشدن آمریکا منجر شود.

- طی 9 ماه گذشته ما مجموعه ای از رویکردها را برای حرکت روبه جلو مورد بررسی قرار دادیم. توصیه های ما البته کاستی هایی دارد اما قویاً بر این باور هستیم که این گزارش شامل بهترین راهبردها و تاکتیکها برای کسب نتایج مثبت در عراق و منطقه است.



- آمریکا باید یک اقدام دیپلماتیک را برای ایجاد اجماع بین المللی در راستای ثبات در عراق و منطقه انجام دهد و این تلاش دیپلماتیک باید کشورهایی از جمله تمام همسایگان عراق را که از هرج و مرج در عراق نگران هستند شامل شود. همسایگان عراق و کشورهای مهم در داخل و خارج از منطقه باید به صورت گروهی از امنیت و تقویت امنیت منطقه ای و حل اختلافات در عراق حمایت کنند.

- با توجه به توانایی ایران و سوریه برای نفوذ در رویدادهای عراق و منافع این دو کشور برای دوری از هرج و مرج در عراق ، آمریکا باید تلاش کند تا به طور سازنده با آنها همکاری کند و برای این کار آمریکا امکاناتی تشویق کننده و بازدارنده در اختیار دارد.



- ایران باید از کمک به آموزش گروهها در عراق بپرهیزد و به حاکمیت این کشور و همچنین تمامیت ارضی آن احترام بگذارد و از نفوذ خود در شیعیان عراق برای فشار بر آنها برای حل اختلافات داخلی این کشور استفاده کند. مسئله برنامه های هسته ای ایران باید از طرق گروه 1+5 دنبال شود و ادامه پیدا کند. سوریه باید بر مرزهای خود کنترل داشته باشد و از رسیدن کمک ها، شورشی ها و تروریستها به داخل عراق و خروج آنها از این کشور ممانعت به عمل آورد.

- آمریکا نمی تواند در خاورمیانه به اهداف خود برسد مگر این که به طور مستقیم در مناقشه اعراب و اسرائیل و بی ثباتی دخالت کند. آمریکا باید به طرح صلح جامع در تمام جبهه ها؛ لبنان، سوریه و تعهد ژوئن 2002 رئیس جمهور به راه حل دو دولت اسرائیلی و فلسطینی پایبند باشد. این تعهدات باید شامل گفتگوهای مستقیم با و بین اسرائیل و فلسطینی ها، لبنان و کسانی که حق موجودیت اسرائیل را می پذیرند و همچنین سوریه باشد. از آنجا که آمریکا رویکردهای خود را به سوی عراق و خاورمیانه گسترش می دهد باید حمایت های بیشتری در حوزه سیاسی، اقتصادی، نظامی از افغانستان به عمل آورد که شامل منابعی است که ممکن است با خروج نیروهای آمریکایی از عراق در دسترس قرار گیرد.

- ماموریت اولیه نیروهای آمریکایی در عراق باید حمایت از ارتش عراق باشد که مسئولیت عملیاتهای رزمی را در این کشور برعهده خواهد گرفت. نیروهای آمریکایی می توانند تنها در شکل واحدهایی در قالب واکنش سریع و نیروهای عملیات ویژه، جستجو و تامین امنیت باشند. ماموریت حیاتی برای این نیروهای واکنش سریع و نیروهای عملیاتهای ویژه حمله علیه نیروهای القاعده در عراق ذکر شده است.