به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی نظری صبح دوشنبه در حاشیه دوره تربیت وتعالی نواحی ورامین ،پیشوا،قرچک، پاکدشت، که با حضور پاسداران خواهر برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: هدف از برگزاری این دوره ها ارتقاء سطح بینش پاسداران و توسعه وتعمیق معنویت است و در این دوره سعی شده از اساتید بسیار توانا در زمینه های اخلاقی ،اعتقادی ،سیاسی وبا محوریت امربه معروف ونهی از منکر استفاده شود، در ضمن این دوره با پشتیبانی عقیدتی وسیاسی سپاه حضرت سیدالشهداء(ع)استان تهران برگزار می شود.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ورامین درادامه بیان داشت: اگر می خواهیم درهمه امور سعادتمند و موفق باشیم باید حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری را الگوی خود قرار دهیم و پیرو ولایت فقیه باشیم.

وی در خصوص ۹ دی نیزاظهارداشت: عده ای می خواهند مردم حماسه ۹ دی را فراموش کنند، این روز باید برای جوانان و نسل جدید با توجه به گذشت ۸ سال تبیین و فعالیت ها و حضور مردم تشریح شود تا نسل جوان با اتفاقاتی آن زمان بیشتر آشنا باشند.

نظری ادامه داد: حماسه ۹دی پاسخی به فتنه ۸۸ بوده که دست دشمنان راکوتاه وفتنه آنها را در نطفه خفه و نشان داد این اتفاق ازسوی استکبار هدایت شده است.