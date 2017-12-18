به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله یارمحمدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پایان مرمت دو کجاوه تاریخی مربوط به خانواده طباطبایی اظهار داشت: این کجاوه‌ها متعلق به دوران قاجار است.

وی خاطرنشان کرد: کجاوه وسیله‌ای چوبی است که در قدیم از آن برای حمل و نقل و جابجایی بانوان استفاده می‌کرده اند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بروجرد تصریح کرد: برای اولین بار اشیاء تاریخی در شهرستان بروجرد مورد مرمت و بازسازی قرار گرفتند که این موضوع فصل جدیدی را در مرمت آثار تاریخی این شهرستان باز کرده است.

یارمحمدی گفت: در کنار مرمت بناهای تاریخی، مرمت و بازسازی اشیاء تاریخی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا این اشیاء بیانگر تاریخ، فرهنگ و هنر دست هنرمندان قدیم شهر هستند.

وی ادامه داد: در این فصل از مرمت تعداد ۲۱ قلم شی‌ء که مهمترین آنها دو عدد کجاوه هستند، مورد مرمت و بازسازی قرار گرفتند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بروجرد افزود: مرمت این اشیاء تاریخی که شامل کجاوه ها و تعدادی صندلی چوبی قدیمی هستند، مقدمه ای برای حفاظت و به نمایش در آوردن آنها برای علاقمندان و گردشگران عزیز است تا هرچه بیشتر با تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم آشنا شوند.