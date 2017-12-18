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۲۷ آذر ۱۳۹۶، ۹:۲۴

رئیس اداره میراث فرهنگی بروجرد:

مرمت ۲۱ قلم شی‌ء تاریخی برای اولین بار در بروجرد

مرمت ۲۱ قلم شی‌ء تاریخی برای اولین بار در بروجرد

بروجرد- رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بروجرد از پایان مرمت ۲۱ قلم شی‌ء تاریخی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله یارمحمدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پایان مرمت دو کجاوه تاریخی مربوط به خانواده طباطبایی اظهار داشت: این کجاوه‌ها متعلق به دوران قاجار است.

وی خاطرنشان کرد: کجاوه وسیله‌ای چوبی است که در قدیم از آن برای حمل و نقل و جابجایی بانوان استفاده می‌کرده اند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بروجرد تصریح کرد: برای اولین بار اشیاء تاریخی در شهرستان بروجرد مورد مرمت و بازسازی قرار گرفتند که این موضوع فصل جدیدی را در مرمت آثار تاریخی این شهرستان باز کرده است.

یارمحمدی گفت: در کنار مرمت بناهای تاریخی، مرمت و بازسازی اشیاء تاریخی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا این اشیاء بیانگر تاریخ، فرهنگ و هنر دست هنرمندان قدیم شهر هستند.

وی ادامه داد: در این فصل از مرمت تعداد ۲۱ قلم شی‌ء که مهمترین آنها دو عدد کجاوه هستند، مورد مرمت و بازسازی قرار گرفتند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بروجرد افزود: مرمت این اشیاء تاریخی که شامل کجاوه ها و تعدادی صندلی چوبی قدیمی هستند، مقدمه ای برای حفاظت و به نمایش در آوردن آنها برای علاقمندان و گردشگران عزیز است تا هرچه بیشتر با تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم آشنا شوند.

کد مطلب 4175273

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