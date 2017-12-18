کارگروه بافت تاریخی کرمان با حضور نمایندگان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرشاد شامگاه یکشنبه در نشست عمومی شورا ضمن آرزوی موفقیت برای شهردار جدید، از زحمات چند ماهه سید محمد موسوی سرپرست سابق شهرداری قدردانی کرد و اظهار داشت:همه اعضای شورا اذعان دارند که با وجود همه مشکلات در شهرداری، خوشبختانه با مدیریت خوب موسوی سرپرست سابق شهرداری، این نهاد به بهترین نحو ممکن اداره شد.

وی با اشاره به سفر وی و عالم زاده چهارشنبه هفته گذشته برای دریافت حکم شهردار کرمان از سوی معاون عمرانی وزیر کشور به تهران، ادامه داد: علاوه بر حکم شهردار کرمان، حکم پنج شهردار دیگر استان ها نیز همان روز اعطا شد که بعضی از آنها زود تر از شهردار کرمان به وزارت کشور معرفی شده بودند که این نشان از روال قانونی در تأیید شهردار از سوی وزارت کشور است.

سید مهران عالم زاده، شهردار کرمان در نشست عمومی شورا یکی از دستاوردهای جلسه معارفه امروز را، عهد شهرداری، شورا، استانداری و نماینده ولی فقیه عنوان کرد وگفت: این عهد در راستا توسعه استان بسته شده است که امیدواریم این عهد باقی بماند.

موسوی سرپرست سابق شهرداری کرمان ضمن تشکر از حسن اعتماد اعضای شورا به انتخاب وی در سمت سرپرستی شهرداری گفت: در این چند ماه تلاش کردیم با اجرا اقدامات مختلف، گام های خوبی در شهرداری برداریم، که امیدواریم رضایت شهروندان را به همراه داشته باشیم.

علی خدادادی، رییس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت شورای شهر از زحمات چهار ماهه موسوی سرپرست شهرداری کرمان تشکر کرد و افزود: امیدوارم آقای موسوی همچنان به عنوان بازویی قوی برای شهرداری کرمان باشد.

وی همچنین از شهبا مدیر برق شمال برای تعویض تیرهای برق بولوار شهید صدوقی تشکر کرد.

منصور ایرانمنش رییس کمیسیون حقوقی در نشست عمومی شورا ضمن تشکر از موسوی سرپرست سابق شهرداری و آرزوی موفقیت برای عالم زاده شهردار کرمان، گفت: شهردار کرمان با رای اکثریت اعضا انتخاب و معرفی شدند و بهتر است از حواشی و جناح بندی سیاسی و پرداختن به اولویت ها در شهرداری پرهیز کند.

زهرا ایرانمنش رییس کمیسیون فرهنگی، هنری و بانوان ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای شهردار کرمان، از زحمات موسوی قدردانی کرد.

وی ضمن تشکر از اقدامات خوب معاون فرهنگی اجتماعی شهردار تصریح کرد: آیین نامه نامگذاری معابر و آیین نامه آرامستان مفاخر کرمان توسط معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهیه شده است.

رامین ارجمند کرمانی رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا ضمن آرزوی موفقیت برای شهردار کرمان، از تشکیل کارگروه بافت تاریخی با حضور نمایندگان دستگاه های مربوط در آینده نزدیک خبر داد و گفت: وظیفه این کارگروه بررسی وضعیت بهسازی بافت تاریخی شهر کرمان خواهد بود.

حسین چناریان رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا ضمن آرزوی موفقیت برای شهردار کرمان بیان داشت: خوشبختانه با عنایت خداوند و تلاش شورا، امروز شهردار کرمان معرفی شد.

وی از مصوبه تفریغ بودجه سال ۹۵ شهرداری با کسری ۱۴۱ میلیارد تومانی در این کمیسیون خبر داد و افزود: تصویب این مصوبه به جلسه آینده موکول و مقرر شد این مصوبه بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

سیدمحمدرضا معین زاده میرحسینی رییس کمیسیون گردشگری با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه گردشگری و تسهیلات سفر شهرداری در هفته گذشته، از ارایه طرح های مناطق چهارگانه شهرداری برای ایام نوروز در آینده نزدیک خبر داد.

همچنین علی بهرامی نایب رییس شورا بر آمادگی شهرداری برای ایام نوروز درخصوص مسافرانی که در پارک ها چادر می زنند تاکید کرد.