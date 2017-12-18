توسعه باغات و کاشت نهال در اراضی شیب دار استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون سطح زیر کشت باغات استان در اراضی شیب دار شش هزار و ۲۰۰ هکتار است که با اجرای این طرح این سطح به ۷ هزار هکتار تا پایان سال ۹۶ افزایش پیدا می کند.

رضا احمدی یکی از باغداران بخش دره شهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یک هکتار باغ بادام در اراضی شیب دار کشت کرده ام که مدت سه سال متوالی این کشت به ثمر نشسته، همچنین یک و نیم هکتار باغ انگور احداث کرده ام که از برداشت این محصول سالانه ۱۵۰ میلیون ریال درآمدزایی دارد.

توسعه سطح زیر کشت باغات، افزایش تولیدات باغی و ایجاد اشتغال از مزایای عمده اجرای این طرح در اراضی شیب دار است.

توسعه کشت انگور و مرکبات در ایلام

ثریا هاشمی از کارشناسان باغبانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از ظرفیت های که می توانیم هم در توسعه باغات و هم در افزایش تولید و همچنین ایجاد اشتغال استفاده کنیم، سطح اراضی شیب دار است.

وی ادامه داد: نهال هایی که در طرح اراضی شیب دار کشت می شوند شامل نهال انگور، زیتون و مرکبات است.

ارتقا و بهبود کیفیت محصولات باغی در ایلام

طیار فیلی مدیر جهاد کشاورزی دره شهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هدف اصلی از اجرای این طرح ارتقا و بهبود کیفیت محصولات باغی و جلوگیری از فرسایش خاک در اراضی شیب دار است.

۸۰۰ هکتار سهم استان در اجرای این طرح

بابک افراز مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر سهم استان ایلام برای اجرای این طرح ۸۰۰ هکتار عنوان کرد و گفت: یکی از برنامه های که برای استان در برنامه ششم توسعه لحاظ شده توسعه باغات در اراضی شیب دار است.

وی افزود: در سال ۹۶ حدود ۸۰۰ هکتار از اراضی در راستای اجرای این طرح پیش بینی شده که توسعه باغات در این اراضی شیب دار انجام شود.

در اجرای این طرح بیش از ۱۲۰ هزار اصله نهال مثمر در اختیار باغداران قرار می گیرد.