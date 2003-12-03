مسوولان سفارت روسيه در تهران از بورس فلزات بازديد كردند

به گزارش خبرگزاري مهر، در ديدار مدير بخش اقتصادي ، نماينده تجاري و كارشناس اقتصادي سفارت روسيه از بورس فلزات تهران ، دبيركل بورس فلزات توضيحاتي درباره نحوه فعاليت اين بورس بيان كرد.

احمد صادقي با اشاره به معاملات انجام شده در بورس فلزات تهران دردو ماه گذشته، روند رشد معاملات را بسيار خوب و حتي فراتر از پيش بيني ها توصيف كرد و افزود: با وجود آنكه مدت كوتاهي ازعمر بورس مي گذرد، اما توانسته است جايگاه بسيار خوبي در اقتصاد ملي و به ويژه بازار سرمايه كشور پيدا كند.

وي ضمن تاكيد بر توسعه فعاليت بورس در خارج از مرزهاي كشور تصريح كرد: با توجه به نبود بورس فلزات در منطقه و استقبال بسياري از توليدكنندگان و تجار كشورهاي همسايه از راه اندازي بورس فلزات، در حال بررسي و مطالعات اوليه براي گسترش فعاليت بورس در منطقه و به ويژه كشورهاي همسايه هستيم.

به گفته وي، بورس فلزات تهران آمادگي ارايه خدمات و امكانات به توليدكنندگان و تجار روسيه با توجه به ضوابط و شرايط ايران و مقررات بورس را دارد و در دو ماه گذشته چندين محموله ورق روس در تالاربورس فلزات تهران عرضه و معامله شده است.

بر اساس اين گزارش، مسوولان سفارت روسيه در تهران نيز در اين ديدار با ابراز خوشحالي از راه اندازي بورس فلزات تهران، آن را تجربه بزرگي براي ساير كشورهاي منطقه دانستند و آمادگي كشور خودرا براي همكاري با بورس اعلام كردند.

همچنين حيدرپوريان معاون اقتصادي و اموربين الملل بورس فلزات در اين ديداردرباره برقراري ترانزيت و سوآپ فلزات ميان ايران و روسيه و بازديد توليدكنندگان و تجار روسيه از بورس فلزات تهران تبادل نظر كردند.

اين گزارش حاكيست: نمايندگان اقتصادي سفارت روسيه ضمن تشريح روند آزاد سازي اقتصاد روسيه ، همكاري هاي گسترده اي را ميان صنعتگران و تجارايراني و روسي با توجه به راه اندازي بورس فلزات، پيش بيني كردند.

