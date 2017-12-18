والی ولایت بلخ افغانستان از سمتش برکنار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اطلس، بعد از کش و قوس های فراوان سرانجام «عطا محمدنور» والی ولایت بلخ و رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان از سمتش برکنار شد. وی از منتقدین جدی دولت وحدت ملی این کشور بود و در روزهای گذشته گزارش هایی مبنی بر برکناری وی توسط رهبران دولت وحدت ملی افغانستان به گوش می رسید.

صبح امروز کاخ ریاست جمهوری افغانستان با انتشار خبری اعلام کرد که «محمد اشرف‌غنی» رئیس جمهوری افغانستان استعفای عطا محمد نور را پذیرفته است.

در خبر کاخ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که این استعفا چندی پیش از سوی نور صورت گرفته بود.

پس از برکناری عطا محمد نور، «محمد داوود» به عنوان والی جدید بلخ تعیین شده است. محمد داوود شهروند اصلی ولایت بلخ و از فرماندهان حزب جمعیت افغانستان است، وی در حال حاضر در لندن زندگی می کند.

لازم به ذکر است که خبر برکناری والی بلخ در حالی منتشر می شود که نور از حامیان اصلی «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری گذشته بوده است. وی همچنین بعد از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری افغانستان بارها از عبدالله حمایت کرده بود.

سکوت معنا دار و حتی همراهی عبدالله با اشرف غنی در خصوص برکناری عطا محمد نور، بسیاری از طرفداران عبدالله را نسبت به وی بدبین کرده است.

نور حدود ۱۵ سال است که به عنوان والی بلخ این مسئولیت را به عهده داشت. ولایت بلخ در شمال افغانستان به دلایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اهمیت ویژه ای دارد و پایگاه اجتماعی نور نیز محسوب می شود.