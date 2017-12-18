۴ وزارتخانه ای که بیشترین همکاری را در حوزه علم و فناوری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود برومند صبح امروز در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر کشور در سالن اجلاس سران گفت: در مراسم اختتامیه هفته پژوهش ۷۱ قرارداد منعقد شد که ارزش این قراردادها ۲۰۰ میلیارد تومان بود.

وی افزود: مبلغ قراردادهای منعقد شده در این نمایشگاه نسبت به سال گذشته سه برابر رشد داشته است.

معاون پژوهشی وزارت علوم تاکید کرد: در نمایشگاه هفته پژوهش از ۶۵ دستاورد رونمایی شد.

برومند خاطرنشان کرد: همچنین در این هفته از چهار وزارتخانه که بیشترین همکاری را با حوزه علم و فناوری داشتند تقدیر شد که وزارت دفاع، صنعت، نفت و نیرو این وزارتخانه ها بودند.

معاون پژوهشی وزارت علوم تاکید کرد: در حال حاضر ۴۲ پارک علم و فناوری، ۱۸۶ مرکز رشد و بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ شرکت در پارک های علم و فناوری مشغول به فعالیت هستند.

برومند اظهار داشت: از شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری هزار و ۱۰۰ شرکت دانش بنیان هستند.

وی اظهار داشت: گردش مالی شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری ۳ هزار میلیارد تومان است.