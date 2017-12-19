جشنواره هنرهای ادبی با موضوع قرآن وعترت در قزوین برگزار می شود

حمیدرضا سبحانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: همیشه در جوامع مسائل مهمی مانند روش های زندگی، اخلاق مداری، رفتارها و هنجارها دست مایه برای هنرمندان است تا کارهای ادبی و فرهنگی را خلق کنند.

وی اضافه کرد: قرآن و عترت زیرساختهای فرهنگی در جامعه دینی است و می تواند سوژه و بسترهای محتوایی موضوعی را مهیا کند و آنها را دربرگیرد و برگزاری جشنواره های هنری می تواند زمینه بروز استعدادهای هنری را در این بخش فراهم کند.

عضو هیئت امنای مرکز هنرهای ادبی عبید قزوینی بیان کرد: در این جشنواره چهره های داستان نویسی در فراخوان دور هم جمع خواهندشد تا ابعاد دیگری مانند اقلیم را نیز در آثارشان جلوه گر کنند.

وی اضافه کرد: نکته دیگر برای علاقمندان این است که منابع قرآنی و اسلامی باید به شکل جهان شمول مورد بررسی قرار گرفته و در آثار نمود داشته باشد تا مخاطبان را قانع کند.

سبحانی نژاد اظهارداشت: وقتی یک داستان قرآنی گفته می شود می تواند جذابیت لازم را ایجاد کند و حتی مخاطب جهانی را جذب کند و برای نمونه وقتی جمله «هیهات من الذله» مطرح می شود می تواند مفاهیم فراگیر و ریشه ای را مطرح کند.

وی گفت: خوشبختانه رویش خوبی در زمینه آثار هنری با مضامین دینی و اجتماعی دیده می شود و نشان می دهد با ابزار هنر می توان رفتارهای ناپسندی مانند حرام خواری، رباخواری، رانت خواری و ویژه خواری را به مردم بازگو کرد تا از آن دوری کنند.

سبحانی نژاد یادآورشد: در انجمن سینمای جوان استان رویش خوبی ایجاد شده و در مرکز هنرهای عبید چهره های جوانی حضور دارند که توانسته اند در جشنواره ها جوایز خوبی بگیرند و رگه های خوبی از اصالت هنری خود را نشان دهند که آینده امیدواربخشی را ترسیم می کند.

وی بیان کرد:هرجشنواره ای با ماهیت قرآنی و اسلامی می تواند انگیزه هنرمندان را برای نگارش و خلق آثار ارزشی تقویت کرده و زمینه بروز استعدادهای هنری را مهیا کند و امیدواریم در این جشنواره ظرفیت های جدیدی را نیز شناسایی کنیم.

سبحانی نژاد گفت: این جشنواره می تواند ذهن شاعر هنرمند را به خود جلب کند تا با وقت بیشتری در خلق اثری هنری مبادرت کنند.

وی در خصوص ویژگی های جشنواره امسال تصریح کرد:این جشنواره موضوعات فراگیری داردوعترت و قرآن و روشهای زندگی را در برمی گیرد و گسترده است و در آن شکل بهینه هنجارها و الگوهای رفتاری به وفور یافت می شود.

سبحانی نژاد بیان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با همکاری معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز هنرهای ادبی عبید استان قزوین در راستای تبلور فرهنگ ادبی و قرآنی عترت و فرهنگ سازی و ترویج معارف دینی در جامعه همزمان با برگزاری نخستین هفته قرآن و عترت استان اقدام به برگزاری جشنواره ای با موضوع هنرهای ادبی در قرآن و عترت کرده است.

وی اظهارداشت: این جشنواره در دو بخش ادبی شعر و داستان کوتاه برگزار خواهد شد وفراخوان جشنواره همراه با بروشور میان علاقمندان توزیع شده است.

عضو هیئت امنای مرکز هنرهای ادبی عبید قزوینی اضافه کرد: بنا به صلاحدید دبیران علمی و اجرایی در هر بخش برای داوری از سه چهره نام آشنای شعر و داستان استان دعوت به همکاری شده است.

وی در خصوص نحوه شرکت اثار در این جشنواره اضافه کرد: آثار ارسالی باید در نسخه تایپ شده با فرمت BZar ۱۴ همراه با لوح فشرده باشدو موضوعات و مشخصات آثار ارسالی در بخش های شعر و داستان بر اساس مواردی که اعلام می شود تهیه و ارسال شود.

سبحانی نژاد تصریح کرد:شعرهای ارسالی در گونه های مختلف آزاد، کلاسیک ونیمایی پذیرش می شود و علاقمندان در بخش دیگر جشنواره هم می توانند شرکت کنند.



وی اضافه کرد: هر شرکت کننده باید حداقل یک داستان ارائه کند و هر داستان حداکثر از هفت صفحه A۴ بیشتر نباشد البته در تعداد داستان محدودیتی نیست.

سبحانی نژاد اظهارداشت: دست مایه قرار دادن مفاهیم قرآنی و اسلامی مانند توحید، اخلاق مداری، عدالت محوری و مبارزه با فساد و پرداختن به سیره نبوی و علوی با بیان موضوعات روز جامعه و فرهنگ انتظار و بشارت منجی، قیام عاشورای حسینی با پرداختن به مفاهیم ایثار و شهادت، گذشت و فداکاری از محورهای جشنواره است.

وی یادآورشد: همچنین زندگی پیامبرانی که نام گرامیشان در قرآن کریم آمده و لزوم هم آوایی ادیان توحیدی در دنیای امروزی، قصص قرآنی و دستمایه قراردادن آن روایتها در زندگی امروزه مردم جامعه و آگاهی بخشی به مردم در راستای تقویت تولید داخلی و مبارزه با قاچاق کالا از موضوعات و محورهای اثار جشنواره در بخش هنرهای ادبی است.

سبحانی نژاد تصریح کرد: در هر بخش به نفرات اول تا سوم جوایز ۵۰ میلیون، ۳۰ میلیون و ۲۰ میلیون ریالی، تندیس و لوح جشنواره اهدا خواهد شد.

وی اضافه کرد: مهلت ارسال آثار تا بیستم بهمن ماه امسال است و بررسی آثار در ۲۵ بهمن و مراسم اختتامیه در اسفند ماه خواهد بود.

سبحانی نژاد گفت: علاقمندان می توانند آثار خود را به نشانی دبیرخانه جشنواره واقع در قزوین، بلوار ازادگان(غیاث آباد) اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، مرکز هنرهای ادبی عبید ارسال کنند.