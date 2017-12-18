  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۵

یکشنبه ۲۶ آذر ماه

وحید تاج برای کودکان زلزله‌زده به صحنه رفت

وحید تاج برای کودکان زلزله‌زده به صحنه رفت

کنسرت وحید تاج با همراهی گروه «مهربانی» به سرپرستی و آهنگسازی سلمان سالک، شامگاه یکشنبه در تالار وحدت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه «مهربانی» به سرپرستی و آهنگسازی سلمان سالک و خوانندگی وحید تاج یکشنبه شب ۲۶ آذر ماه تازه ترین کنسرت خود را به نفع کودکان زلزله زده استان کرمانشاه در تالار وحدت برگزار کرد.

این کنسرت در دو بخش به صحنه رفت که در بخش نخست تصانیف «پرواز با خورشید» با شعری از فریدون مشیری، «دیدار» با شعری از سیمین بهبهانی، «مرغ شب» با شعری از محمدعلی جعفری و «بی نشان» با شعری از علی تاج و چند ساز و آواز اختصاص یافت. در بخش دوم نیز مخاطبان شاهد اجرای تصانیف «من شادم» با شعری از کریم فکور، «یار دلنواز» با شعری از حافظ و مژده آزادی با شعری از هوشنگ ابتهاج و دو ساز و آواز بودند. سلمان سالک نیز آهنگسازی تمامی قطعات به‌جز قطعه محلی «بی‌نشان»، «مرغ شب» و «من شادم» را بر عهده داشت.

فاطمه دانشور مدیرعامل موسسه نیکوکاری مهرآفرین بعد از اجرای بخش نخست کنسرت، دقایقی را به سخنرانی پرداخت و مشکلات کودکان زلزله‌زده کرمانشاه را مطرح کرد.

امیر رحمانی نوازنده سنتور، مریم خدابخش نوازنده عود، بیتا قاسمی نوازنده ویولن‌سل، حمیدرضا آفریده  نوازنده کمانچه، وفا مصباحی  نوازنده نی و مجید علیزاده نوازنده تمبک اعضای ارکستر «مهربانی» را به سرپرستی سلمان سالک نوازنده تار و خوانندگی وحید تاج تشکیل می‌دادند.

کنسرت گروه موسیقی مهربانی به خوانندگی وحید تاج، یکشنبه ۲۶ آذرماه سال جاری به همت موسسه فرهنگی هنری «آوای مهربانی» و همکاری موسسه نیکوکاری «مهر آفرین» در تالار وحدت برگزار شد.

کد مطلب 4175360
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه