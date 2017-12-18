ابراز تمایل طرف کانادایی برای از سر گیری روابط دیپلماتیک

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کشاورز زاده مدیرکل آمریکای وزارت خارجه در حاشیه نخستین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت روابط ایران و کانادا گفت: تاکنون ۵ دور مذاکرات در سطح کارشناسی میان طرفین انجام شده و هیات کارشناسی ایران بعد از تعطیلات سال نو میلادی به کانادا می‌رود.

وی ادامه داد: آخرین دور مذاکرات در تهران بود. در مجموع دو دور از مذاکرات در تهران و بقیه در خارج از کشور برگزار شد.

این مقام مسئول در وزارت خارجه با بیان اینکه در آخرین دور نیز همتای کانادایی من به تهران سفر کرد، اظهار داشت: در حال برنامه ریزی هستیم که بعد از سال نو میلادی سفر هیات ایرانی در سطح مدیرکل انجام شود.

کشاورز زاده با اشاره به ابراز تمایل طرف کانادایی برای از سرگیری مناسبات دیپلماتیک با ایران، تصریح کرد: آنها علاقه مند هستند مناسبات دیپلماتیک میان دو کشور ایجاد شود و ما نیز این چنین هستیم.

وی ادامه داد: مسائل فنی وجود دارد که طرف کانادایی باید حل کند از جمله مشخص شدن محل سفارت آنها و این قبیل موارد.

مدیر کل امریکای وزارت خارجه در خصوص حکم دادگاه کانادایی در بلوکه کردن اموال کشورمان با اشاره به اعتراض ایران گفت: وکلای ما در حال پیگیری موضوع هستند. در سال ۲۰۱۲ دولت کانادا مصونیت کشوری ما را لغو کرد و ما عمل متقابل انجام دادیم.

وی افزود: در حال حاضر هم ما و هم کانادایی ها مصونیت دیپلماتیک داریم. برخی اموال وابسته به برخی سازمانهای دولتی بوده که جزو اموال دیپلماتیک نبودند و درباره آنها حکم صادر شده است.

کشاورز زاده افزود: اعتراض خود را در دادگاه کانادایی اعلام کرده و دنبال می کنیم.

مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه در خصوص قتل شهروند ایرانی در امریکا گفت: ما به طرق مختلف اعتراض خود را اعلام کرده ایم. دفتر ما در واشنگتن موضوع را پیگیری کرده و من نیز سفیر سوییس را خواسته و اعتراض کردم و خواستار پیگیری موضوع شدم که در ملاقاتی که طی دو روز آینده با وی دارم حتما این موضوع را نیز پیگیری میکنم.

وی همچنین در خصوص حکم دادگاه آمریکائی درباره یک شهروند ایرانی کانادایی به جرم دور زدن تحریم‌ها گفت: در مرحله اول ما تحریم ها را قبول نداشته و آنها را ظالمانه و غیر قانونی میدانیم و اینکه اتباع ما در این زمینه محکوم شوند و علیه شان حکمی صادر شود را مردود می‌دانیم. بر همین اساس در حال پیگیری وضعیت اتباع‌مان هستیم که در کشورهای مختلف امریکایی ها علیه شان اقامه دعوا کرده اند. برخی از این اتباع نیز خودشان وکیل گرفته و پیگیر امورشان هستند.

کشاورز زاده ادامه داد: این مورد را نیز در نمایندگی در واشنگتن و مرکز برررسی میکنیم.

وی در پایان در خصوص اعلام شکایت ظریف از نیکی هیلی بدلیل اظهاراتش علیه ایران خاطرنشان کرد: برخی اقدامات را در حال انجام داریم که ظرف هفته جاری رسانه ای خواهد شد که از جمله آنها اعتراض رسمی در این خصوص هست.