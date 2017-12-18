مصوبات مجلس در سیاست خارجی، راهکار اجرایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در ششمین همایش ملی «نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری» با تأکید بر لزوم کاهش تعداد جلسات مجلس شورای اسلامی گفت: باید جلسات علنی مجلس کمتر شود، ضرورتی ندارد که ما اعلام کنیم مجلس از یکشنبه تا چهارشنبه جلسه علنی دارد. کار نمایندگان در مجلس منحصر به جلسات علنی نیست. نمایندگان باید کارهای کارشناسی را در کمیسیون‌ها متمرکز کنند. شاید اگر مجلس حتی هفته‌ای یک روز هم جلسه داشته باشد، کفایت کند.

وی در خصوص مصوبات مجلس در زمینه سیاست خارجی گفت: معمولاً مصوبات مجلس در حوزه سیاست خارجی، مشکلاتی را از جامعه حل نمی‌کند و راهکار اجرایی ندارد. غالب مصوبات ما در حوزه سیاست خارجی، تصویر روشنی از اجرای آن وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در ششمین همایش ملی «نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری» گفت: باید تلاش کنیم جایگاه مرکز پژوهش‌ها ارتقاء یابد و این موضوع برای نمایندگان نهادینه شود که قانونگذاری بدون پژوهش امکان‌پذیر نیست، زیرا توجه به نظرات کارشناسان و متخصصان، امری عاقلانه و دقیق است.

وی ادامه داد: علی‌رغم اینکه نمایندگان مرجع قانونگذاری را در اختیار دارند، اما باید در تصویب مصوبات، به نظرات کارشناسی پایبند باشند. در اتحادیه اروپا تا زمانی که کمیته تخصصی نظر ندهد، به حوزه قانونگذاری ورود نمی‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر لزوم بررسی میزان تأثیرگذاری نظرات مرکز پژوهش‌ها در قانونگذاری گفت: اگر نمایندگان در مسیر بررسی قانون در صحن علنی مجلس، پیشنهادی را بدون توجه به نظرات کارشناسی ارائه کنند، عملاً سیکل قانونگذاری برهم خواهد خورد. گاهی بندهای مختلف یک قانون با هم هماهنگ نیست که دلیل اصلی‌اش این است که نظر مرکز پژوهش‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.

کدخدایی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه باید قوانین جامع به جای قوانین انبوه در دستور کار مجلس قرار گیرد، افزود: قوانین جزئی و فرعی در هنگام اجرا با هم تعارض دارند؛ بنابراین به جای تولید قوانین انبوه، باید به دنبال تصویب قوانین جامع باشیم.

وی با تأکید بر لزوم کاهش تعداد جلسات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید جلسات علنی مجلس کمتر شود، ضرورتی ندارد که ما اعلام کنیم مجلس از یکشنبه تا چهارشنبه جلسه علنی دارد. کار نمایندگان در مجلس منحصر به جلسات علنی نیست. نمایندگان باید کارهای کارشناسی را در کمیسیون‌ها متمرکز کنند. شاید اگر مجلس حتی هفته‌ای یک روز هم جلسه داشته باشد، کفایت کند.

سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر لزوم توجه به اقتضائات زمان برای تصویب قوانین گفت: گاهی مصوباتی از مجلس به شورای نگهبان ارسال می‌شود که فایده‌ای برای اجرای آن متصور نیست؛ یکبار رئیس‌ مجلس میزان هزینه تشکیل جلسات مجلس شورای اسلامی در هر ثانیه را اعلام کردند. باید بررسی شود با توجه به صرف این هزینه‌ها، قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود، تا چه حد مشکلات جامعه را حل می‌کند.

کدخدایی در خصوص مصوبات مجلس در زمینه سیاست خارجی گفت: معمولاً مصوبات مجلس در حوزه سیاست خارجی، مشکلاتی را از جامعه حل نمی‌کند و راهکار اجرایی ندارد. غالب مصوبات ما در حوزه سیاست خارجی، در مرحله اجرا، تصویر روشنی از اجرای آن وجود ندارد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه غفلت از وظیفه اصلی مجلس، یعنی نظارت، اشتباه است، گفت: اگر قانونی در مجلس تصویب می‌شود، ابزار نظارت بر اجرای آن قانون هم در دست مجلس است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: ابزارهای نظارتی مجلس، شامل سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص است که اگر به صورت واقعی و تخصصی به دور از مسائل سیاسی و حزبی، از آنها استفاده شود، بسیار مؤثر است.

کدخدایی با اشاره به مسائلی که دیروز در مجلس طرح شد، گفت: مسائلی دیروز در مجلس مطرح شد، اعتراض حق نمایندگان است و باید اعتراضات خود را بیان کنند.

وی با بیان اینکه قوه مقننه فقط محدود به مجلس نمی‌شود، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز جزئی از قوه مقننه خواند و گفت: هر آنچه درباره پژوهش عرض کردم، باید در این نهادها هم اجرا شود.

کدخدایی با اشاره به شکل‌گیری نهادی پژوهشی در شورای نگهبان گفت: ما هم نیاز داریم از نظرات کارشناسی برای بررسی قوانین و تطبیق آنها استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه قانونگذاری همیشه دارای سیکلی از بالا به پایین بوده است، گفت: باید این سیکل عوض شود و نیاز به قانونگذاری، از جامعه به مجلس منتقل شود و با توجه به تحولاتی که در جامعه صورت گرفته است، قانونگذاری انجام شود.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه کسب و کار سنتی، قوانینی وجود دارد، اما در حوزه کسب و کارهای نوین که شامل کسب و کارهای اینترنتی است، قوانینی وجود ندارد؛ مرکز پژوهش‌های مجلس باید به عنوان حلقه واسط مجلس و جامعه عمل کرده و مشکلات جامعه را به مجلس منتقل کنند.

کدخدایی با تأکید بر اینکه باید مصوبات مجلس نیز در جامعه مورد بررسی قرار گیرد، گفت: به عنوان مثال مصوبه‌ای که در دولت به تصویب می‌رسد، مخالفان و موافقانی را در هیأت دولت دارد و اختلاف‌نظرهای آنان به شورای نگهبان نیز منتقل می‌شود؛ نهایتاً به دلیل ضیق وقت، مصوبه‌ای داریم که دولت نمی‌تواند اجرا کند. البته در هیأت حل اختلاف، کارهای مطالعاتی خوبی در این زمینه اجرا شده است.

وی با اشاره به تصویب برنامه ششم در مجلس گفت: تصویب برنامه ششم در مجلس زمان‌بر و انرژی‌بر بود، اما در اجرای آن، مشکلاتی وجود دارد.