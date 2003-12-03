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۱۲ آذر ۱۳۸۲، ۱۶:۵۱

دومين نمايشگاه بين المللي معلولين و لوازم توانبخشي بهمن ماه برگزار مي شود

دومين نمايشگاه بين المللي معلولين و لوازم توانبخشي با هدف به نمايش گذاشتن توانمندي ها و خلاقيت هاي توليد كنندگان داخلي و آشنايي آنها با آخرين دستاوردها و فناوري هاي بين المللي ويژه معلولين برگزار مي شود.

اين نمايشگاه زمينه مناسبي جهت ارائه فعاليتها و اقدامات تسهيلاتي وحمايتي ويژه معلولين و ارزيابي احتياجات و نيازمنديهاي فني و خدمات كشور در بخش تجهيزات توانبخشي مي باشد.

در اين نمايشگاه محصولات و فناوريهاي پيشرفته در بخشهاي لوازم و تجهيزات توانبخشي، لوازم آموزشي، فرهنگي و خدماتي ويژه معلولين به نمايش گذاشته مي شودازجمله كالاهاي نمايشگاهي در اين بخش انواع ويلچرهاي برقي و دستي، دستگاههاي سنجش بينايي و شنوايي، دستگاههاي فيزيوتراپي، تجهيزات ارتوپدي، اعضاي مصنوعي بدن، تختهاي بيمارستاني و انواع دوچرخه، موتور سيكلت ويژه معلولين و همچنين فعاليتها و اقدامات انجام شده در راستاي بهبود و يكسان سازي فرصتها و مجالها براي معلولين اعم از اطلاع رساني و نحوه امداد به معلولين، انواع بيمه هاي اجتماعي و خدمات و درماني و امور آموزشي، پژوهشي و فرهنگي ويژه معلولين مي باشد.

لازم به ذكر است دومين نمايشگاه بين المللي معلولين و لوازم توانبخشي نمايشگاه بين المللي لوازم معلولين و تجهيزات توانبخشي از تاريخ 1 الي 5 بهمن ماه سالجاري 1382 در سالن 27 نمايشگاه بين المللي تهران برگزار مي گردد.

 

کد مطلب 41754

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