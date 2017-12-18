نظم و انضباط شهری برای مدیریت مسائل اجتماعی یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهران عالم زاده ظهر امروز در دیدار با فرمانده انتظامی شهرستان کرمان اظهار داشت: طرح مباحث انتظامی و نظم و انضباط شهری برای مدیریت مسائل اجتماعی و کاهش تبعات فرهنگی بر شهروندان کرمانی یک ضرورت است.

عالم زاده مدیریت هماهنگ شهری را از برنامه های مدنظر خود عنوان کرد و افزود: با تشکیل کارگروه هایی با عضویت دستگاه های ذیربط، این مهم محقق می شود.

وی شهرداری را مسئول صیانت از حریم شهر دانست و گفت: اگر کارگروه های تخصصی شکل بگیرد و دستگاه های ذیربط، نقش عملیاتی و اجرایی خود را بپذیرند می توان با هم افزایی، مشکلات تحمیل شده به شهر کرمان را حل کرد.

عالم زاده شهر را مجموعه ای از نهادها و دستگاه های مختلف عنوان کرد و افزود: اما شهروندان، تنها شهردار را مسئول می دانند و به همین دلیل می خواهیم نهادهای دیگر در کنار شهرداری قرار گرفته و رضایت شهروندان را جلب کنند.

وی با بیان این که موضوعات شهری باید به صورت مضاعف دنبال شود، بیان داشت: امیدواریم در دوره جدید، با همکاری مستمر و تنگاتنگ شهرداری و نیروی انتظامی، حرکت رو به رشدی را در خصوص پیشگیری از حاشیه نشینی و رفع معضلات اجتماعی شاهد باشیم.