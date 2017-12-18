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۲۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۵

شهردار کرمان:

نظم و انضباط شهری برای مدیریت مسائل اجتماعی یک ضرورت است

نظم و انضباط شهری برای مدیریت مسائل اجتماعی یک ضرورت است

کرمان- شهردار کرمان گفت: طرح مباحث انتظامی و نظم و انضباط شهری برای مدیریت مسائل اجتماعی بر شهروندان کرمانی یک ضرورت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهران عالم زاده ظهر امروز در دیدار با فرمانده انتظامی شهرستان کرمان اظهار داشت: طرح مباحث انتظامی و نظم و انضباط شهری برای مدیریت مسائل اجتماعی و کاهش تبعات فرهنگی بر شهروندان کرمانی یک ضرورت است.

عالم زاده مدیریت هماهنگ شهری را از برنامه های مدنظر خود عنوان کرد و افزود: با تشکیل کارگروه هایی با عضویت دستگاه های ذیربط، این مهم محقق می شود.

وی شهرداری را مسئول صیانت از حریم شهر دانست و گفت: اگر کارگروه های تخصصی شکل بگیرد و دستگاه های ذیربط، نقش عملیاتی و اجرایی خود را بپذیرند می توان با هم افزایی، مشکلات تحمیل شده به شهر کرمان را حل کرد.

عالم زاده شهر را مجموعه ای از نهادها و دستگاه های مختلف عنوان کرد و افزود: اما شهروندان، تنها شهردار را مسئول می دانند و به همین دلیل می خواهیم نهادهای دیگر در کنار شهرداری قرار گرفته و رضایت شهروندان را جلب کنند.

وی با بیان این که موضوعات شهری باید به صورت مضاعف دنبال شود، بیان داشت: امیدواریم در دوره جدید، با همکاری مستمر و تنگاتنگ شهرداری و نیروی انتظامی، حرکت رو به رشدی را در خصوص پیشگیری از حاشیه نشینی و رفع معضلات اجتماعی شاهد باشیم.

کد مطلب 4175574

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