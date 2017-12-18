لزوم تشکیل تیم های تحقیقاتی در گیلان/حوزه پژوهش فعال تر شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضاملک زاده پیش ازظهر دوشنبه درهمایش بزرگداشت هفته پژوهش که در سالن اجتماعات بانک صادرات برگزار شد، اظهار کرد: براساس چشم انداز پیش بینی شده در برنامه پنجم و ششم توسعه کشور حوزه سلامت باید در سال ۱۴۰۴ جایگاه نخست آموزش و پژوهش را داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به شرکت های دانش بنیان و افزایش همکاری های بین المللی و همچنین حمایت از طرح های تحقیقاتی و پژوهش ها در این حوزه، افزود: در سال های اخیر فعالیت های خوب پژوهشی در سطح بین المللی صورت گرفته است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان همچنین با بیان اینکه محققان این حوزه باید تلاش کنند که پژوهش های خود را در مجلات بین المللی چاپ کنند، گفت: در سال گذشته ۳۶۰ میلیارد تومان بودجه در حوزه تحقیقاتی در اختیار مراکز تحقیقاتی و دانشگاه قرار داده شد.

به گفته ملک زاده دانشگاه های علوم پزشکی موظف هستند تا براساس قوانین یک درصد بودجه خود را در طول سال به فعالیت های تحقیقاتی تخصیص دهند.

وی در ادامه با اشاره به توجه زیاد کشورهای توسعه یافته به تحقیقات در بخش بهداشت و درمان، تصریح کرد: متاسفانه در کشور زمان و اعتبار قابل ملاحظه ای برای این بخش نسبت به دنیا هزینه نمی شود.

ملک زاده تأکید کرد: برخی کشورها همانند کره جنوبی مبالغ فراوانی را درحوزه تحقیقات و فناوری در این بخش هزینه و سرمایه گذاری می کنند که این سبب شده گاهی اوقات حتی جایگاه ایران را نیز به خود اختصاص دهد.

وی همچنین به نبود زیرساخت های مناسب در زمینه تحقیقات و فعالیت های پژوهشی در کشور نیز اشاره کرد و افزود: ایران در حوزه نیروی انسانی کشوری ثروتمند محسوب می شود ولی هنوز در حوزه مطالعات ژنتیکی به جایگاه مدنظر نرسیده ایم و بیماران را به خارج از کشور اعزام می کنیم.

ملک زاده با اشاره به اینکه در طول سال های اخیر اقدامات خوبی در حوزه پزشکی و سلامت کشور صورت گرفته، یادآورشد: راه اندازی موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور، راه اندازی برنامه ثبت بیمار و افزایش واحدهای تحقیقاتی در سطح بیمارستان ها از اجمله این اقدامات محسوب می شوند.

وی توجه به حوزه فناوری و تحقیقات را از مهم ترین اولویت های حوزه سلامت در کشور دانست و تصریح کرد: فراهم کردن یک فضای مناسب برای انجام فعالیت های تحقیقاتی و تبدیل علم به محصول و استفاده از این آموخته در حوزه سلامت نیازمند داشتن ساز و کار جدی است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان با بیان اینکه باید از این نیروی انسانی و جوانان با استعداد که دارای طرح های و ایده های مناسب و خوب هستند استفاده کنیم، گفت: توسعه و تکمیل آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی، توسعه کیفی پژوهش ها برخی از مهم ترین اقداماتی است که در حوزه پژوهش و تحقیقات باید انجام شود.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی گیلان باید در حوزه تحقیقاتی و پژوهشی فعال تر عمل کند، گفت: متاسفانه ۴۰ درصد از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان فعالیت تحقیقاتی ندارند.

ملک زاده با بیان اینکه تنها بیش از ۲۰ درصد از این اعضای کار علمی انجام می دهند، تأکید کرد: باید تیم های تحقیقاتی در استان گیلان ایجاد شود.