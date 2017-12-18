پردیس سینمایی بوشهر ایجاد شود/ لزوم حمایت از ورزشکاران

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره شمشیری پیش از ظهر دوشنبه در نشست اعضای شورا با معاون عمرانی استاندار بوشهر اظهار داشت: ساخت پردیس سینمایی یکی از ضرورتهای این استان است.
وی خاطرنشان کرد: با احداث پردیس سینمایی کار جدیدی ایجاد میشود و متعاقب آن نیز رونق اقتصادی و توسعه شهری در منطقه ایجاد میشود.
این عضو شورای اسلامی شهر بوشهر بیان کرد: ورزشکاران و مدال آوران استان نیازمند حمایت جدی است و در حوزه ورزش با کمبودهای شدیدی در استان مواجه هستیم.
ظلم به بوشهر در تخصیص اعتبار
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: اعتبارات عمرانی سالهای گذشته به شهرداری بوشهر بسیار پایین بوده است.
کیوان هاشمزاده اضافه کرد: در تخصیص اعتبارات استانی به شهر بوشهر ظلم شده است.
وی با بیان اینکه آماده در اختیار گرفتن پاررک لیان و دهکده گردشگری بدون بدهی هستیم، افزود: در بودجه سال آینده شهرداری، احداث کانال تاسیسات شهری دیده شده است.
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