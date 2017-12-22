ژاپن بودجه سال جدید مالی خود را ۸۷۲ میلیارد دلار بست

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، منابع آگاه دولتی ژاپن که خواستند نامی از آنها برده نشود، اعلام کردند که دولت این کشور قصد دارد بودجه اولیه خود را برای سال مالی جدید این کشور که از سال ۲۰۱۸ میلادی شروع می شود و بخشی از آن در سال ۲۱۹ میلادی است، ۹۷.۷ تریلیون ین معادل ۸۷۲ میلیارد اعلام کند که این رقم یک رکورد جدید در ژاپن محسوب می شود. همچنین در این سال مالی، ژاپن به دلیل رونق اقتصادی و کسب درآمد بالای مالیاتی، انتشار اوراق قرضه را کاهش می دهد.

هزینه کرد این بودجه از آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی آغاز خواهد شد و انتظار می رود کابینه «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن لایحه این بودجه را به همراه بودجه اضافی برای سال مالی جاری این کشور را در بیست و دوم ماه دسامبر میلادی یعنی روز جمعه به تصویب برساند.

بودجه ژاپن نشان می دهد که جمعیت سالخورده این کشور هزینه های رفاهی را افزایش می دهند و تنش های منطقه ای مرتبط با کره شمالی به معنای افزایش هزینه های نظامی است. تمامی این ها به این معنی است که «شینزو آبه» به دنبال حفظ سلامت مالی و احیاء سومین اقتصاد بزرگ جهان یعنی ژاپن است؛ ضمن اینکه او به رشد اقتصادی بیش از ریاضت اقتصادی علاقمند است.

بر پایه این گزارش بودجه سال مالی جاری ژاپن ۹۷ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد ین ثبت شده است.